بنك كويتي يتعاقد مع شركة إسرائيلية.. والسلطات تتحرّك

كشفت وزارة المالية الكويتية يوم السبت، أنها تحقّق في الاشتباه بتعاقد “بنك الائتمان” الكويتي، مع شركة إسرائيلية.

وقال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد في بيان، إنه قد تمّ تشكيل لجنة تحقيق حول تعاقد بنك الائتمان مع الشركة الإسرائيلية التي تنشط في مجال أنظمة الحماية.

وأكد الوزير أنه سيكون على البنك إلغاء تعاقده بشكل فوري مع الشركة، في حالة ثبوته بناء على التحقيق.

وأوضح الوزير الكويتي يقول:”تلقى البنك بلاغا من ديوان المحاسبة، حول تعاقده مع شركة إسرائيلية. واستخدامه أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب (فلسطين المحتلة)”.

من جهته، نفى بنك الائتمان الكويتي، أن يكون مقر الشركة المتعاقد معها في تل أبيب. مؤكدا أنها “شركة مسجّلة في الكويت، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة”.