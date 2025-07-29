بنك “يو بي أس” يُحذّر من توجه المستهلك الأمريكي الى اقتناء المنتجات الفاخرة من أوروبا

كشف بنك “يو بي أس”، عن توجه الكثير من العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة إلى رفع أسعار منتجاتها المسوقة في أمريكا بنسبة 02% لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية عليها.

وحذّر البنك السويسري، من توجه المستهلك الأمريكي الى اقتناء المنتجات الفاخرة من أوروبا لتجاوز الفارق في السعر الناجم عن رسوم ترمب الجمركية والمقدّرة بـ 15 %.

ووفق تقديرات البنك السويسري، فإن عدم رفع هذه الشركات (فيراري، ريشمون، سواتش..) لأسعار منتجاتها، قد يؤدي إلى تراجع الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 3%، فيما يُمكن لزيادة عالمية بمعدل 1% فقط أن تعوّض هذا الأثر.

وفي تصريح للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، قال إن اتفاق الرسوم الجمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية المتفق عليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيلحق “أضرارا كبيرة” بالاقتصاد الألماني.

من جانبه وصف الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، هذا الاتفاق بـ “الاستسلام” الأوروبي للرغبات الأمريكية.