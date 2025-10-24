“بنك ABC” منخرط بقوة في حملة التشجير الوطنية

في إطار سياسة “بنك ABC الجزائر”، الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، نظم هذا الأخير عملية تشجير كبرى، الجمعة، بولاية الشلف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة موظفي البنك وعائلاتهم، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى غرس مليون شجرة عبر كامل التراب الوطني.

وجرت هذه العملية بنادي الفروسية بولاية الشلف، وهو فضاء رمزي يجمع بين القرب من المواطنين والحياة المجتمعية، حيث تتضافر جهود فرق “بنك ABC الجزائر” مع جهود شباب المنطقة والسلطات المحلية للمساهمة في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيّر المناخي.

ومن خلال مشاركته في هذه العملية، يؤكد “بنك ABC الجزائر” التزامه بدعم جهود السلطات العمومية للحفاظ على الغابات، والتنوّع البيولوجي، وحماية الطبيعة، معزِّزاً بذلك دوره بصفته فاعلًا اقتصاديًّا واعٍ بمسؤولياته البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، صرّح جواد صقر، المدير العام للبنك ” نؤمن بأنه لا يمكن بناء مستقبل مزدهر من دون احترام بيئتنا، لذا تُجسّد جميع مبادراتنا المحلية التزامنا الشامل تجاه تنمية مسؤولة ومستدامة.”