“بنوعدك ما تطلقي”.. إعلان تسويقي يثير غضب الأردنيين

تسبب إعلان تسويقي لإحدى شركات الأرز بالأردن، في إثارة حالة من الغضب بين نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحمل الإعلان المدون على إحدى حافلات النقل العمومي عبارة “بنوعدك ما تطلقي” في محاولة لاستجلاب انتباه المستهلكين وهو ما اعتبره الأردنيون طريقة غير موفقة للتسويق للمنتج، بل تتضمن إهانة للمرأة بشكل خاص، وللأسرة الأردنية بشكل عام، وفق ما جاء في جريدة” الغد” الأردنية.

وكتب نضال منصور، معلقا على هذا الإعلان: “بنوعدك ما تطلقي حملة لشركة أرز أقل ما يقال عنها بأنها سخيفة تنمط صورة المرأة في علاقتها مع الرجل، وتشكلها بأنها تمر من خلال معدته، وتسطح العلاقة الزوجية الإنسانية، وتعيد ترسيم صورة الرجل ك “سي السيد”.

وقال المهندس محمد الصقرات: ” بنوعدك ما تطلقي إعلان ترويجي لنوع أرز..إلى هذه الدرجة وصل الإسفاف”.

وطالب الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سحب الإعلان ومحاسبة الشركة ومصممه وتقديم الاعتذار.