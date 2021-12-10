بن العمري يغيب بنسبة كبيرة عن مباراة المغرب

سيغيب المدافع جمال بن العمري بنسبة كبيرة عن مباراة المنتخب الجزائري أمام المغرب، المرتقبة سهرة السبت، في إطار ربع نهائي كأس العرب..

ولم يؤكد المدرب مجيد بوقرة في الندوة الصحفية التي نشطها السبت، جاهزية اللاعب، حيث قال: ” بن العمري في تحسن، وسنرى مع الطاقم الطبي حول إشراكه في المباراة”.

وفي ذات الندوة، أكد “الماجيك” رضاه التام عن المردود الذي يقدمه المدافع توغاي رفقة بدران في المحور، كما لم يخف رضاه عن مردود بن عيادة على الجهة اليمنى وإلياس شتي على الجهة اليسرى، ما يجعل كل المعطيات تؤكد أن هذا الرباعي سيشكل الخط الخلفي لـ”الخضر” في مباراة المغرب.