-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بن باحمد: الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
بن باحمد: الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق

كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق.

وأكد بن باحمد، الاثنين، خلال نزوله صيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت من رفع كل التحديات بتحقيقها لجميع الأهداف المحددة.

 وأفاد المتحدث أن 87 بالمائة  من المدونة الموزعة على الصيدليات تنتج محليا، مضيفا أنه لم يتم  استيراد إلا 205 منتوج  في سوق المدينة و50 أدوية أخرى تكميلا للإنتاج الوطني.

وأضاف أنه تم تدشين 05 وحدات إنتاج جديدة لمضادات الأورام و وحدة لإنتاج الأنسولين

وتابع قائلا “عرف الإنتاج الوطني ارتفاعًا مقدر بمليار يورو، مما سمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بأكثر من 800 مليون يورو”.

مقالات ذات صلة
3 آلاف حاوية تستنزف “الدوفيز” الجزائري يوميّا!

3 آلاف حاوية تستنزف “الدوفيز” الجزائري يوميّا!

سنة إضافية لتسديد القرض الرفيق للفلاحين

سنة إضافية لتسديد القرض الرفيق للفلاحين

الجزائر تشارك في المعرض الدولي للمنتجات الغذائية بإسطنبول  

الجزائر تشارك في المعرض الدولي للمنتجات الغذائية بإسطنبول  

عرقاب يشارك في اجتماع “أوبك” هذا الاثنين

عرقاب يشارك في اجتماع “أوبك” هذا الاثنين

وزير الفلاحة: تلبية أزيد من 70 % من احتياجات الجزائر محليا

وزير الفلاحة: تلبية أزيد من 70 % من احتياجات الجزائر محليا

الزكاة.. تحصيل أزيد من 18 مليار دينار ما بين 2003 و2021   

الزكاة.. تحصيل أزيد من 18 مليار دينار ما بين 2003 و2021   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد