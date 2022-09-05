بن باحمد: الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق

كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق.

وأكد بن باحمد، الاثنين، خلال نزوله صيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت من رفع كل التحديات بتحقيقها لجميع الأهداف المحددة.

وأفاد المتحدث أن 87 بالمائة من المدونة الموزعة على الصيدليات تنتج محليا، مضيفا أنه لم يتم استيراد إلا 205 منتوج في سوق المدينة و50 أدوية أخرى تكميلا للإنتاج الوطني.

وأضاف أنه تم تدشين 05 وحدات إنتاج جديدة لمضادات الأورام و وحدة لإنتاج الأنسولين

وتابع قائلا “عرف الإنتاج الوطني ارتفاعًا مقدر بمليار يورو، مما سمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بأكثر من 800 مليون يورو”.