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بن باحمد: لهذه الأسباب تأخر إنتاج لقاح سبوتنيك في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 31979
  • 43
بن باحمد: لهذه الأسباب تأخر إنتاج لقاح سبوتنيك في الجزائر
ح.م
وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن بن باحمد

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن بن باحمد، أن عدم الشروع بعد في إنتاج لقاح سبوتنيك في الجزائر يرجع لعملية نقل التكنولوجيا، حيث لم يتمكن الطرف الروسي من إرسال فرق لمعاينة منشآت الإنتاج.

وأضاف بن باحمد في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن “اللقاءات والتبادلات وورشات التكوين مع الشريك الروسي متواصلة، فيما تبقى الإشكالية الأساسية هي عملية نقل التكنولوجيا، حيث لم يتمكن الطرف الروسي بعد من إرسال فرق لمعاينة منشآت الإنتاج، كما أن الاتفاق مع الشريك الروسي كان على القيام بعملية إنتاج كاملة إلى الإنتاج بكميات كبيرة”.

وتابع “بعد أن حددت روسيا في  جويلية الماضي شركة بيوكاد كشريك صناعي لنا، تتواصل عملية إنجاز المشروع، على شقين، شق يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وآخر بمواد صيدلانية لمرضى السرطان.

وأضاف بن باحمد “الأمور تحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن نسمي هذا تأخرا بل هو الوقت الذي يحتاجه عالم الصناعة الصيدلانية”.

واستطرد وزير الصناعة الصيدلانية قائلا: “الجزائر مستعدة طبعا لمواصلة العمل مع روسيا، بل قمنا بتوسيع التعاون إلى منتجات أخرى، لأننا نعرف نوعية المنتجات الروسية الرائعة، حيث كنا أول بلد أفريقي يسجل سبوتنيك-V، لكن لكي نبني معا نموذجا صناعيا مشتركا، فنحن بحاجة لتجاوب أكبر”.

وأكد الوزير أن المنشآت التي تمتلكها الجزائر تسمح لها بإنتاج اللقاح الروسي بعد شهرين فقط من تلقي المواد الأولية اللازمة لإنتاجه، معربا عن تطلع الجزائر إلى إنتاج المواد الأولية داخل الجزائر، كي يتم استخدام اللقاح في جميع أنحاء العالم.

وبالعودة إلى المنتجات الروسية التي ستنتج داخل الجزائر مستقبلاً، قال عبد الرحمن بن باحمد: “سواء ما تعلق باللقاح، أو المواد الأخرى المرتبطة بمرض السرطان، فالهدف من الإنتاج المحلي هو التصدير للمنطقة وكذلك القارة، ولقد سجلت شركة بيوكاد بعض المنتجات في وقت قصير بعد الرد الإيجابي من طرفنا، وهو إشعار قوي من الجزائر عن مدى استعدادها للذهاب بعيدا في التعاون، لدخول سوق بالغة الأهمية”.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تتطلع لتبادل الزيارات للعمل سويا على تطوير وتجسيد المشاريع المشتركة في هذا المجال لجعل الجزائر منصة لكل أفريقيا والشرق الأوسط لتصدير المنتجات المشتركة بين البلدين، لاسيما في ظل التسهيلات الكبيرة التي أقرتها السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

واستدرك قائلا: “الجزائر نملك 130 مختبرا صيدلانيا، ينتج تقريبا كل ما تحتاجه القارة الأفريقية وفق المعايير الدولية، ونصدر لأفريقيا، ولأوروبا كذلك”.

كما كشف بن باحمد  أن وكالة أفريقيا للأدوية ستنشأ بعد أسابيع بعد أن وقعت على تأسيسها 15 دولة، وتسمح هذه الوكالة بالوصول إلى حلول عامة للدول المنتجة، من أجل تحقيق اكتفاء في الطلب الأفريقي، وهي مأمورية تستعد لها الجزائر بجدية وبأسعار جد منخفضة”.

لقاح سبوتنيك: مدة تصنيعه في الجزائر ستتراوح بين شهرين و7 أشهر

قال عبد الرحمن بوديبة مدير مخبر فراتر رازس، المكلف بانتاج “سبوتنيك5” أن مدة تصنيع اللقاح في الجزائر  سوف تتراوح بين شهرين ونصف و7 أشهر.

وأوضح بوديبة خلال نزوله ضيفا على قناة “الشروق نيوز” يوم 5 فيفري 2021،  أنه في حال “وافق الطرف الروسي على إعطائنا مُركّز التخليق الحيوي (أولى مراحل التصنيع)  فسيتم تصنيع اللقاح في شهرين ونصف على الأكثر”.

وتابع أما “إذا اكتفى الطرف الروسي بمنح السلالة الخلوية فقط فسيتطلب الأمر 7 أشهر لتصنيع لقاح سبوتنيك في الجزائر “.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مخبر فراتر رازس، يستطيع تصنيع الكمية التي تطلبها السلطات وكذا العمل على التصدير إلى البلدان الإفريقية بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأضاف ضيف “النيوز” أن المخبر استلم الملفات الروسية، الأربعاء، لدراسة كميات الجرعات التي ستصنع في الجزائر من لقاح سبوتنيك.

وأضاف أنه “مع بداية الأسبوع المقبل ستكون لدينا نظرة حول عدد جرعات سبوتنيك التي سيتم تصنيعها في الجزائر”.

لقاح سبوتنيك: المخبر الجزائري المكلف يحدد موعد التصنيع

والأربعاء، كشف عبد الرحمن بوديبة مدير المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني، فراتر رازس، الذي كُلف بإنتاج اللقاح سبوتنيك 5 محليا، أن هذا الأخير سيكون جاهزا في ظرف شهرين.

وأكد الأمين العام للمخبر الجزائري فراتر رازس،  للإذاعة الجزائرية أن “صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون في ظرف شهرين بعد وصول المادة الأولية التي ستستورد من روسيا“.

وأوضح بوديبة أن المخبر يمتلك كفاءات علمية عالية في مجال صناعة الأدوية المنتجة عن طريق الخلايا، مشيرا أن مخبر فراتر صنّع أول منتوج عن طريق الخلايا وهو الفارينوكس الموصوف حاليا في بروتوكول العلاج لكوفيد -19.

وتابع المتحدث أن “الطاقات العلمية الجزائرية والأجنبية على مستوى المخبر تتكفل من الناحية البيوتكنولوجية والعلمية لصناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وكلف، وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، مخابر فراتر رازس لصناعة اللقاح الروسي سبوتنيك 5 المضاد لفيروس كورونا وإنتاجه محليا.

هذه هي تحديات تصنيع اللقاح الروسي في الجزائر

وفي وقت سابق، أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أن الجزائر تواجه تحديات تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيكV “وفي مقدمتها انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع.

 وقال بوديسة لدى استضافته، الأربعاء، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، بأن التأكد من جودة أي منتج يستلزم توفر مخابر تتضمن شروطا منصوصا عليها حسب المعاير العالمية المعترف بها دوليا.

 وأضاف قائلا “نحاول في الجزائر ومنذ سنوات وضع مخابر بهذه المقاييس، فلابد من تدارك النقص الكبير الذي نسجله في هذا الشأن بوضع إستراتجية خاصة في القطاع سواء كان عاما أو خاصا، وكذا البحث العلمي، حتى نتمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة”.

وكان وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، قد كشف، الثلاثاء، عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح سبوتنيك V، وأن انتاجه سيكون خلال شهرين في حال توفرت المادة الأولية.

وأكد الوزير بن باحمد، للإذاعة الوطنية، أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للأدوية.

وأوضح بن باحمد في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه بعد اجتماع تم بين السفير الروسي ومنتجين محليين لمناقشة امكانية انتاج اللقاح محليا، “سيتوجه مختصون جزائريون إلى روسيا كما سيأتي وفد روسي للجزائر للوقوف على امكانياتنا”.

وأوضح أنه تم العمل سابقا على ملف تصنيع اللقاح الذي تم الشروع في دراسته منذ شهر ونصف من خلال لقاءات عبر تقنية التواصل بالفيديو، وقد تم تبادل الأفكار بين المختصين لتحويل التكنولوجيا.

كما أضاف أنّ الجزائر جاهزة للشروع في انتاج اللقاح في مدة شهرين إذا تم توفير المادة الأولية.

تصدير اللقاح بعد تحقيق الاكتفاء

من جهته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، كمال منصوري،  الاثنين، أن الشروع في إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي بالجزائر سيكون خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كمال منصوري، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الجزائر مباشر” على القناة الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري، أنه حان الوقت للتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدر لها.

وأضاف أن المحادثات مع الطرف الروسي بلغت مرحلة “متقدمة جدا للشروع في عملية إنتاج لقاح سبوتنيك V بالجزائر وهذا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأوضح أن العملية ستتم بالشراكة بين شركة “صيدال” العمومية وشركات جزائرية خاصة تملك الخبرات اللازمة في إنتاج الأدوية”.

وفي هذا الصدد قال المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن الجزائر “ستعمل كمرحلة أولى على تغطية الطلب الوطني من هذا اللقاح ونطمح كمرحلة ثانية لتصديره للخارج خاصة دول الجوار”.

أما بخصوص تقييمه لعملية إنتاج الأدوية بالجزائر، أكد كمال منصوري “حققنا في فترة وجيزة نتائج إيجابية وقلصنا فاتورة الاستيراد ونسعى اليوم إلى رفع نسبة التصدير نحو الخارج”.

روسيا وافقت على انتاج سبوتنيك V بالجزائر

وكان وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، قد أكد الأحد، إن روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح سبوتنيك V المضاد لكورونا في الجزائر.

وصرح بن باحمد للتلفزيون الجزائري، إن الجانب الروسي أبدى “الاستعداد الكامل لمرافقة الجزائر في هذا المشروع لإنتاج لقاح سبوتنيك V محليا وبكميات معتبرة” .

وأوضح بأن الجزائر باشرت المفاوضات مع الطرف الروسي لبعث انجع السبل لتجسيد المشروع.

وأضاف أن “الجزائر لديها كل الامكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج لقاح سبوتنيك 5 من خلال عدة شركات مثل مجمع صيدال وشركات خاصة أخرى “.

وحسب وزير الصناعة الصيدلانية، فقد اسدى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة تقضي بتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل توطين اللقاح بالجزائر .

 جراد يستقبل السفير الروسي

وأعلنت الحكومة، الأحد، الشروع في اتصالات مع الجانب الروسي من أجل إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع لقاح سبوتنيك  في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة الأولى: استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد 31 جانفي 2021 بقصر الحكومة، السيد إيغور بلياييف، سفير روسيا الاتحادية بالجزائر.

وأوضح: واتفق الطرفان، في هذا الصدد، على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” في الجزائر.

وحسب البيان: في مستهل اللقاء، أعرب السيد الوزير الأول، باسم السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن شكر الحكومة الجزائرية السلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لاقتناء اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في إطار الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وأضاف: قد كان اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية-الروسية و تمسك البلدين بتعزيزها و تنويعها، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين.

المخبر الجزائري المكلف بانجاز سبوتنيك5: شهران لصناعة اللقاح

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التعليقات
43
  • amremmu

    قال عبد الرحمن بوديبة مدير مخبر فراتر رازس، المكلف بانتاج “سبوتنيك5” أن مدة تصنيع اللقاح في الجزائر سوف تتراوح بين شهرين ونصف و7 أشهر. .....الشهر في الجزائر يمكن أن يتحول الى سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة ... والأمر عادي كيف لا وقطاراتنا وطائراتنا يحسب تأخرها بعدة ساعات وليس بالدقائق ومشاريعنا : طرقات وجامعات وسدود .... يحسب تأخرها بسنوات وأحيانا بعشرات السنين كيف لا وميتروا الجزائر انطلق في 1980 ولم ينتهي بعد . وقبل 3 سنوات أي سنة 2018 افتتحت مؤسسة عمومية إستشفائية EPH في احدى المدن الثانوية بدأت الأشغال فيها سنة 1974 أي استغرق انجازها 44 سنة .

    8
  • يحيى

    تعقيبا على تعليقات بعض من جيراننا مقبلي الأيدي و الراكعين لغير الله.
    رغم العيوب التي فينا الا اننا لم نستحم بالذين خافوا قتال أعدائهم مع النبي موسى عليه السلام فجئتوا بهم ليدافعوا عنكم أشد هكذا جبنا و بؤس لايوجد

    -15
  • TAFOUGT

    بلد لم يتمكن من بناء مخبر يضاهي مخبر باستور الموروث عن الحقبة الاستعمارية وعمره 135 سنة بعد 60 سنة من الاستقلال ولم يتمكن من بناء مستشفى جامعي واحد حيث أن كل المستشفيات الجامعية المهترئة التي نقتات منها حاليا موروثة عن الاستعمار بداية بمططفى باشا الذي يقارب عمره 170 سنة ( 1854 ) الى فرانس فانون بالبليدة ( 1938) وصولا الى المستشفى الجامعي بقسنطينة ( 1948 ) والى مستشفى عنابة (1958 ) والى تيزي وزو (1955 ) ... الخ وهذه ليست سمكة أفريل بل حقيقة ناصعة رغم أنها تشبه قصص الخيال

    6
  • amremmu

    المخبر الجزائري يسعى إلى التصدير بعد تحقيق الإكتفاء .... كيف يتحدثون عن التصدير وعملية الانتاج لم تبدأ .ولا نعرف هل تبدأ . ومتى تبدأ !
    لقاح سبوتنيك: مدة تصنيعه في الجزائر ستتراوح بين شهرين و7 أشهر ... المواعيد في الجزائر قصة لا تنتهي فاذا كان الموعد بعد شهر فحاول أن تضربه في 10 في أحسن الأحوال ولا يخفى عن أحد وجود مشاريع تأخرت بعشرات السنين فسكنات عدل ل 2001 هناك منها ما لم ينطلق بعد ونحن في 2021 وبالتالي فالموعد المحدد بين شهرين و 7 أشهر يمكن أن يتحول الى ما بين 20 و 70 شهر وفي أحسن الأحوال

    7
  • الصحراء الغربية

    نحاول في الجزائر ومنذ سنوات وضع مخابر بهذه المقاييس،
    زعما دابا صافي المخبز، عفوا أقصد المخبر غادي يكون واجد فرمشة عين.
    أو يقصد المخبر بضم الواو....
    الله يوفق

    4
  • amremmu

    للمعلق 1 : الصهاينة هم من يشتغلون في صمت والدليل ما حققوا من انجازات لا تعد ولا تحصى ونحن الثرثارون الذين لا نتقن غيرها بل التي حولناها الى مهنتنا المفظلة
    الحر هو من يصنع لباسه ودوائه وسلاحه وسياراته......................... أما الكسول والمستهلك فلا يستطيع أن يكون حرا بل لا خيار له الا أن يعيش منبطحا ينتظر ما دامت حياته مرتبطة بأسياده . والسلام

    28
  • tadaz

    عبد الرحمن بوديبة مدير المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني، يقول : انتاج سبوتنيك 5 سيكون جاهزا في ظرف شهرين.
    الأمين العام للمخبر الجزائري فراتر رازس، يقول صناعة لقاح سبوتنيك 5 ستكون في ظرف شهرين "بعد وصول المادة الأولية التي ستستورد من روسيا "
    نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد يقول: الجزائر تواجه تحديات تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيكV وفي مقدمتها " انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع "
    كمال منصوري المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، يقول : الشروع في إنتاج لقاح سبوتنيك V بالجزائر سيكون خلال الأسابيع المقبلة..4 تصريحات مختلفة ل 4 مسؤولين في نفس القطاع !

    6
  • tadaz tabraz

    عبد الرحمن بوديبة مدير المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني، يقول : انتاج سبوتنيك 5 سيكون جاهزا في ظرف شهرين.
    الأمين العام للمخبر الجزائري فراتر رازس، يقول صناعة لقاح سبوتنيك 5 ستكون في ظرف شهرين "بعد وصول المادة الأولية التي ستستورد من روسيا "
    نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد يقول: الجزائر تواجه تحديات تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيكV وفي مقدمتها " انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع "
    كمال منصوري المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، يقول : الشروع في إنتاج لقاح سبوتنيك V بالجزائر سيكون خلال الأسابيع المقبلة..4 تصريحات مختلفة ل 4 مسؤولين في نفس القطاع !

    9
  • Imazighen

    (..كشف عبد الرحمن بوديبة مدير المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني، فراتر رازس، الذي كُلف بإنتاج اللقاح سبوتنيك 5 محليا،)، هذا المخبر قطاع عمومي أم خاص، فإن كان خاص فحدث ولا حرج...

    2
  • مردا

    هناك أشخاص لا يثقوا في القدرات الجزائرية و يفعلون كل شيئ لاحباط المعنويات من أهمهم المسؤلون المندسون الذين لا يريدون الا الاستفادة من الريع و الامتيازات و السفريات مقابل السفقات المشبوهة و الفاتورات الكاذبة أما أن يشجعوا الانتاج هنا فنعم مع وقف التنفيذ خطة علموا اياها من اسيادهم ما وراء البحر.
    لمذا ينجح الجزائري في الخارج و لا ينجح في الجزائر؟

    9
  • علي

    Commencez par fabriquer ou importer les souches BCG pour le cancer de la vessie et pour lequel des centaines d'Algérien se déplacent en Tunisie ou en Turquie pour se soigner.nos responsables parlent toujours de de fabriquer et
    exporter alors qu'ils importent les boîtes d'allumette deTurqui et l'ail de chine

    16
  • buffalo

    هذا الدواء غير موجود علي قائمة المنظمة العالمية لصحة و نريد أن نصنعه في البلادنا.ألم تصدعوا رؤوسنا بالكلوروكين
    فضيحة بحوث هيدروكسي كلوروكين تثير جدلاً علمياً خلال معركة «كورونا»
    فقد سحب أكثر معدي الدراسات الرئيسية المنشورة عبر مجلتي «ذي لانست» و«نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، الخميس، أعمالهم وتقدموا باعتذار قائلين إنهم لا يستطيعون المضي في تبني هذه النتائج بعدما رفضت شركة «سورجيسفير» المزودة للبيانات المستخدمة فيها الخضوع للتدقيق.

    3
  • watani

    Al halm rah batal.

    33
  • camelia

    نلاحظ ان الصهاينة يعلقون بكثرة هدفهم احباط عزيمة الشعب الجزائري لكن هيهات فنحن احفاد عبد الحميد بن باديس

    -43
  • جزائري

    الجزائر من 62 سنقوم سنفعل سندرس سنرى سيأتي سوف غدا لجنة دراسة ... لا تملكون حلول انتم المشكلة استقيلوا

    63
  • Zahia Sais

    Effectivement, il y a une revue scientifique qui confirme qu'il est efficace et qu'il est mieux que le vaccin d'Astra Zenitha

    11
  • معلق

    لن منتج اقتحام ولا هم يحزنون مجرد تصريح السفير روسيا تمت بلورته ليصبح من شروعا
    يوم يمكن انتاج المواد الغذائيه وتوفيرها بكثرة ذاك الوقت يمكن التفكير في صناعة اللقاح

    41
  • خالد - الجلفة

    هذا ان تم سيغيض فئة معينة لا هم لها الا الدفاع عن مصالح من هم وراء البحر فهم يعيبون كل تعان يخرج عن الغرب وخاصة فرنسا والتي فشل لقاحها فشلا ذريعا وحتى اللقاح الالماني الامريكي فايزر الذي احدث هلعا وشكوكا في كل من النرويج واسبانيا وحتى ألمانية بما خلفه من اثر سيء وصل حد الموت وانتشار العدوي على نطاق واسع
    لقد قدمت روسيا قديما وحديثا دعما للجوزائر ومازالت الا ان كثير ينكرون لها هذا وهي من تقدم لنا وتعطينا اولوية في كل المجالات
    تحيا العلاقة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر وحتى الصين التي لا ينكر فضلها قديما وحديثا

    -15
  • MOHAMED ABDELHAFID BENABBAS

    هناك العديد من الذباب المغربي المتصهين في التعليقات. نرجو من مسؤلي الصفحة غربلة التعاليق.

    -40
  • aymen

    ليكن في العلم ان المغرب يصنع الطائرات المحرك من امريكا الاجنحة من فرنسا tableau de bord من المانيا الشاسي من سويسرا العجلات من الهند المقاعد من الدنمارك و الكل من الخارج الا لوحة من الالمنيوم مكتوب عليها made in morroco هي من صنع المغرب

    -29
  • نوفمبر المجيد

    تعليقات الذباب المغربي كثيرة . هدفهم تسويد صورة الجزائر و لكن هيهات. في مجال الرعاية الصحية مرتبه المغرب هي 94 من بين 108. انتم مصابون بمرض عضال اسمه " هوس الجزائر"

    -34
  • nacer

    difference entre produire et empacte, on va emballer la matier premiere

    20
  • احمد

    الذين يمرون من هن ا صهائنة باسماء مغربية لتحريض بين الشعبين ثلث سكان الكيان الصهيوني من يهود المغرب كونو حذرين حاش الاحرار في المغرب يسقط العرش العلوي العميل والمطبع

    -36
  • mina maza

    لماذا المراركة يمرون كثيرا من هنا؟

    -29
  • عمر

    اوصل اليئس ببعض المغاربة الى هته الدرجة فاصبحو يدخلون للجرائد الجزائرية من اجل التنفيس عن بؤسهم

    -30
  • watani watani

    Commencer à stocker les silos pour le blé de la moisson 2021 au lieu de le jeter parterre comme les années passées.

    7
  • إلى المغريبي :شاهد يعان #2

    الصيدلية الجزائرية تنتج وتصدر الأدوية منذ سنين, ومعظم استهلاكنا من الادوية مصنع محليا.. أبقى انت تنتج العفيون والقنب الهندي لتغرقوا العالم بسمومكم.

    -17
  • حواس

    سبوتنيك وأسترازينيكا أحسن لقاحين في الوقت الحالي لا تبالوا بالإعلام الغربي الذي يستهين بالأخرين ويهاجم كل ما تفعله روسيا.
    والحمد الله الجزائر حصلت على الإثنين.
    تصنيع اللقاح جد مهم لأننا سنحتاج لسنوات القادمة تطعيم كل سنة خاصة للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

    34
  • كلمة حق،

    مثل ما انتجنا كواشف كورونا من قبل، حيث قال مسولونا اننا سننتج ما يكفينا و نصدر.

    104
  • قاهر العملاء

    لاحظت العديد من تدخلات العملاء المغاربة للصهاينة فاقول لهم انا الجزائر فوق كل طموحاتكم وفوق كل ماتريدون ان تثيروه من فتنة سواء بادعائكم نقص الحليب اوغيره ونحن بعون الله سننتج هذا اللقاح ونوزعه على الشرفاء حول العالم وباخفض الاثمان ان شاء الله ...تحيا الجزائر وليسقط عملاء اليهود وخرنسا

    -58
  • Karim dz

    تسعين بالمائة من التعليقات من المخرب.
    بالرغم من أننا هربنا عليهم بمءات السنين إلا أنهم يأمنون بأن موح ستة تلقى التلقيح !!
    مع أنه كل المغاربة الأحرار يقولون أنه كل شيء مفبرك عند أمير المؤمنين. والدليل أن لالاهم سلمى غابت وللأبد
    و مولاهم الرشيد في الزنزانة والأمير الصغير يمشي مع ألف من الحرص ومن كل بلدان العالم

    -53
  • Moi

    لماذا المراركة يمرون كثيرا من هنا؟
    نعم باذن الله سنصنع اللقاح، و نعطيه لكم باطل، لاننا رجال عليكم. اما عن اللقاح بذاته، فان امكم فرنسا قالت انه فعال. ماذا تقولون في ذلك. تريدون لنا الفشل، انكشفت الاعيبكم.

    -41
  • watani watani

    Commencer à fabriquer les silos pour le stockage
    du blé des agriculteurs pour les moissons de 2021.

    37
  • حر

    الروس ومن لا يعرفهم يقولون الشيء ويقومون بنقيضه اتحداكم ان هي اعطت الرخصة للجزائر بتصنيع لقاح ضد كوفيد 19 وان حصل هذا فماذا يمنع من صناعة سوخوي 57 في الجزائر والايام ستجيب

    -19
  • هواري بومدين

    هل هذه نكتة

    35
  • مواطن

    امر ايجابي سيدعم خبرة وكفاءة باحثينا ومؤسساتنا ويسهل المعركة مع الجائحة من جهة ومن جهة اخرى يجعلنا غير خاضعين للمساومات والضغوط فالصديق الحقيقي يظهر وقت الشدة والخطر.

    28
  • Mouwatan

    Ce n'est pas vrai et ce n'est pas facile de donner un brevet encore nouveau, vu ce que l'ambassadeur Russe a déclaré hier sur la chaine tv El Hayat. Lahlib lamda3am hartou fih, ou habine adirou vaccin.....

    19
  • حواس

    حكومتنا بطيئة جدا روسيا أبدت إستعدادها منذ أشهر لتصنيع اللقاح في الجزائر.
    ولحد الأن مازلتم مترددين وصراحة لا ادري كم سنة سيستغرق القرار الجزائري.
    سبوتنيك لقاح فعال, لا تستمعوا للإعلام الغربي الذي يستهيد دائما بالأخرين.
    هذا المرض سيستمر لسنوات طويلة, وكثير من الناس سيحتاجون للتطعيم كل سنة.
    يعني نحن بحاجة لصناعته في الجزائر وإلا الإستيراد كل سنة سيكلفنا كثيرا.
    نحتاج لقرار سريع اليوم وليس غدا وليس الأسنة القادمة.
    ولو أني متأكد بعد سنة من الأن سأرى نفس العنوان روسيا مستعدة ... فقد رأيت هذا العنون قبل ستة أشهر.

    49
  • Nouria

    commencez deja par fournir du lait et de la farine aux citoyens avant de penser à la fabrication de vaccin qui est un domaine trop pointu pour vous

    92
  • adrari

    المهم هو الا تكون المادة الفعالة مستوردة من الهند لان كل ما هو هندي غير فعال

    -167
  • احمد احمد

    مباحثات من اجل التغطية على الفشل الحكومي

    143
  • شاهد عيان

    هل اصلا تملكون تكنلوجيا تصنيعه بما فيه الاجهزة العالية التكنولوجيا والمختبرات الحديثة من الجيل الجديد والاطر الكفئة المكونة بشكل عالي هذا اصلا غير موجود ف بما ستصنعونه بفراقش الدجاج حتى كوبي كولي على لا تجيدونها هذا ان تجاوزنا فكرة ان اللقاح نفسه غير شرعي و تحوم حوله شكوك علمية قوية حول نجاعته و لحد الان لا تعترف به منظمة الصحة العالمية

    105
  • Daniel galvan

    الفرق بين نباح العبيد احفاد الصهاينة والعمل بسكوت للرجال الحرار ان شاء الله دفعة قادمة للاحرار تونس الاشقاء

    -199

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