بن باحمد يجتمع بالمتعاملين الصيدلانيين..وهذا ما أمر به!

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، الاثنين، لقاء تنسيقيا مع عدد من المتعاملين الصيدلانيين والمنتجين وكذا ممثلين عن جمعية الموزعين الصيدلانيين.

وجاء في بيان للوزارة، “دعا الوزير إلى ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية فيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية المستعملة في مجابهة الفيروس، عبر تجميع الجهود والتنسيق بين المنتجين والموزعين من أجل تسيير أمثل فيما يخص ضمان توفير العلاجات اللازمة مع التأكيد على وجوب توفيرها في كامل ربوع الوطن.”

وشدد الوزير من جانب آخر على ضرورة ضمان مخزون أمان خاص بالمواد الأولية لأجل تغطية متطلبات الإنتاج وأيضا ضمان مخزون أمان استراتيجي من الأدوية, بالإضافة إلى إلزامية التصريح الأسبوعي من طرف المنتجين و الموزعين بمستوى المخزون و الكميات الموزعة من المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المستعملة في التكفل بالمرضى كوفيد -19:

تذكر الوزارة بأنه يمنع منعا باتا أي شكل من أشكال الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية، التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات، كما تسهر مصالحها على عملية المرافقة و كذا التفتيش.

من جهتها تلتزم الوزارة بتقديم كامل الدعم وجميع التسهيلات للعمل بشكل غير منقطع 24/24 ساعة.

كما كان الشأن بالنسبة لمكثفات الأكسجين، أين مكنت الوزارة أكثر من مائة 100 مستورد صيدلاني ومؤسسات وحتى جمعيات من استيراد 15000جهاز مكثف وأكثر من 50 مولدا.