-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بن باحمد يكشف عن رهان جديد لوزارة الصناعة الصيدلانية

الشروق أونلاين
  • 173
  • 0
بن باحمد يكشف عن رهان جديد لوزارة الصناعة الصيدلانية
ح.م

كشف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الثلاثاء، عن سعي مصالحه لبلوغ قيمة صادرات الخدمة في المجال الصيدلاني إلى 200 مليون دولار في سنة 2024.

وأكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح فعاليات اليوم العلمي حول الدراسات العيادية أن هذه الأخيرة تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني.

وأوضح بن باحمد أن  قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدّر عالميا بـ 60 مليار دولار مشيرا إلى أن طموحات الجزائر، هي أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024.

واعتبر المتحدث ذاته أن الدراسات العيادية تمثل وبدون أدنى شك، حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة فرصة الوصول الى الأدوية المبتكرة.

مقالات ذات صلة
إستيراد بودرة الحليب: رفع التجميد عن الرخص الصحية إبتداءً من هذا التاريخ

إستيراد بودرة الحليب: رفع التجميد عن الرخص الصحية إبتداءً من هذا التاريخ

رسميا.. 3 تعديلات على دفتر شروط استيراد السيارات

رسميا.. 3 تعديلات على دفتر شروط استيراد السيارات

وزير الصناعة الصيدلانية: سنغطي 70 بالمائة من احتياجاتنا خلال 2022

وزير الصناعة الصيدلانية: سنغطي 70 بالمائة من احتياجاتنا خلال 2022

وزارة التجارة: اعتماد 8 مخابر لتقييم المطابقة في 2022

وزارة التجارة: اعتماد 8 مخابر لتقييم المطابقة في 2022

تصنيع السيارت في الجزائر: وزير الصناعة يكشف عن موعد انطلاق العملية

تصنيع السيارت في الجزائر: وزير الصناعة يكشف عن موعد انطلاق العملية

ناصري يكشف عدد المشاريع الموضوعة حيز الخدمة خلال 2021

ناصري يكشف عدد المشاريع الموضوعة حيز الخدمة خلال 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد