بن باحمد يكشف عن رهان جديد لوزارة الصناعة الصيدلانية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الثلاثاء، عن سعي مصالحه لبلوغ قيمة صادرات الخدمة في المجال الصيدلاني إلى 200 مليون دولار في سنة 2024.

وأكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح فعاليات اليوم العلمي حول الدراسات العيادية أن هذه الأخيرة تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني.

وأوضح بن باحمد أن قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدّر عالميا بـ 60 مليار دولار مشيرا إلى أن طموحات الجزائر، هي أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024.

واعتبر المتحدث ذاته أن الدراسات العيادية تمثل وبدون أدنى شك، حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة فرصة الوصول الى الأدوية المبتكرة.