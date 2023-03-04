بن براهم: أفكار الجمعيات تصل إلى رئيس الجمهورية

شدد على الانتقال من إدارة الأنشطة إلى تسيير المشاريع

دعا نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى ضرورة فتح مساحة الحوار بين الجمعيات من خلال بيداغوجية الدخول في تدريب داخلي بين ممثليها وأعضائها، وهذا لتعزيز أدائها في المراحل القادمة، خاصة تلك الجمعيات المتعلقة بحماية المستهلك والدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

وقال بن براهم، خلال منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية لولاية الجزائر، المنعقد السبت، إن التحدي الذي عرفته جمعيات الأحياء في التسعينيات أيام المرحلة الأمنية السوداء، يمكن المحافظة على مكتسباته في مواجهة مواضيع تتعلق اليوم بالتنمية، حيث هناك تجارب ناجحة لجمعيات على غرار جمعيات في ولايتي تيبازة وإليزي، تتعلق بلقاءات موضوعاتية حول الشغل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وأوضح أن الجمعيات تستطيع اليوم أن تشارك وتطرح رأيها للنقاش، حيث كل انشغال يتم تحويله إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قصد معرفة في ماذا يفكر المجتمع المدني، وبالتالي تعزيز الآراء والمواقف كصوت داخلي لمناطق الوطن.

وأكد بن براهم أن الوقت حان لخروج الجمعيات من إدارة الأنشطة إلى إدارة وتسيير مشاريع، حيث لديها مشاركون ومساهمون كثيرون، ويأتي ذلك حسبه، في إطار التدريب والرسكلة لممثلي ورؤساء الجمعيات عن طريق الاستعانة بالخبراء وعقد الشراكة بين وزارتي البحث العلمي والتكوين المهني، وبذلك يتم تجسيد رؤية رئيس الجمهورية من أجل تنمية إشراك المجتمع المدني.

للإشارة، فإن منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية، فتح النقاش بين ممثلي المجتمع المدني، في حضور والي ولاية الجزائر العاصمة، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، آخذا بعين الاعتبار خصوصية العاصمة في مجال النشاط الجمعوي.