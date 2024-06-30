بن براهم: المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز ثقافة الانتخاب

أعلن عن برمجة احتفالات الاستقلال من أقصى حدود الجنوب

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، السبت بالبليدة أن “المجتمع المدني مطالب بالتحرك لنشر الوعي وزيادة الثقافة الانتخابية لدى جميع فئات المجتمع”.

وأوضح بن براهم لدى إشرافه على لقاء جهوي تفاعلي وجواري تحت شعار “مواطنة فعالة، مجتمع حي”، “تعزيز الثقافة الانتخابية والمواطنة الفعالة” أن “البلاد مقبلة على محطة هامة في مسارها الديمقراطي الأمر الذي يتطلب من المجتمع المدني تأدية أدوار مهمة من أجل إنجاحها”.

وقال ذات المتحدث إن المجتمع المدني الذي وصفه بقوة “تمثيل مجتمعي هامة لرصد احتياجات المواطنين”، مطالب بالتحرك لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الانتخابية لدى فئات المجتمع والتحسيس لتكريس السلوكيات والقيم الديمقراطية والمواطنة الفعالة.

وأضاف أن تحقيق رؤية شاملة لبناء مجتمع مدني حر وقوي ومتماسك يعتمد على مشاركة المواطنين وتفاعلهم في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات العامة لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التقدم.

في هذا الإطار نظم، السبت، المرصد الوطني للمجتمع المدني بملعب الشهيد “حمود دايدي” وسط مدينة البليدة لقاء تفاعليا جهويا بحضور نحو 1200 مشارك ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني لولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، المدية وتيسمسيلت.

وتخلل هذا اللقاء الجهوي تنظيم ورشات تفاعلية تناولت عدة محاور على غرار دور المجتمع المدني في ترقية المواطنة الفعالة وتعزيز الوعي السياسي التشجيع على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، الشباب والمشاركة السياسية، تعزيز الوعي البيئي، الإعلام والاتصال الجمعوي وترقية الخدمات الصحية وحماية الأطفال والمراهقين.

من جهة أخرى، كشف ابن براهم أن المرصد الوطني للمجتمع المدني قرر إطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ62 لاستقلال الجزائر انطلاقا من أقصى الجنوب وبكل المناطق الحدودية.