بن براهم: خارطة عمل للمجتمع المدني نهاية ديسمبر المقبل

بمشاركة 900 جمعية وخبراء ومتعاملين اقتصاديين

كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، السبت بالجزائر العاصمة، أن المنتدى الوطني للمجتمع المدني المقرر تنظيمه نهاية ديسمبر المقبل، يرمي إلى وضع خارطة عمل للمرصد ترتكز على ضرورة مواكبة المجتمع المدني للتحول الرقمي وتنويع مصادر تمويل الجمعيات.

وخلال إشرافه على افتتاح الاجتماع التحضيري لهذا المنتدى، أوضح بن براهم أن هذا المنتدى الذي سيشهد مشاركة 900 جمعية وخبراء ومتعاملين اقتصاديين، يهدف إلى “وضع خارطة عمل للمرصد الوطني للمجتمع المدني، تتمحور حول تفعيل دوره المحوري في التنمية المحلية والتجسيد الميداني للمواطنة الفعالة لاسيما من خلال تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية”.

كما يرمي إلى “تفعيل قنوات الحوار بين مكونات المجتمع المدني ومختلف الشركاء وكذا البحث عن أفضل الممارسات لمرافقة الجمعيات”.

وأوضح بن براهم أن المشاركين في هذا الاجتماع التحضيري، يعكفون على دراسة ثلاثة ملفات وهي “الحوار الحر كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية المحلية”، “دور المجتمع المدني في التحول الرقمي لتحقيق التنمية المحلية”، “الاقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدعم جمعيات المجتمع المدني”.

وذكر في هذا الصدد بالتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بفتح قنوات الحوار بين ممثلي المجتمع المدني وولاة الجمهورية قصد المشاركة في التسيير المحلي للشأن العام.

كما ابرز المتحدث أن ملف دور المجتمع المدني في التحول الرقمي يسعى إلى تكييف نشاط هذا الأخير مع المستجدات الحاصلة في المجال الرقمي والرفع من مستوى أدائه من خلال استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التركيز على ضرورة تكوين العنصر البشري في هذا المجال الهام. أما فيما يخص الموضوع الأخير فهو يهدف لإبراز أهمية مساهمة الجمعيات في المشاريع الاقتصادية وتنويع بذلك مصادر تمويلها لترقية أدائها.

وبالمناسبة، أعلن بن براهم، عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة الجمعيات، تتمحور حول حماية مكونات المجتمع المدني من المال الفاسد وتبييض الأموال وذلك يوم 28 نوفمبر بولاية تيبازة.