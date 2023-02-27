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الجزائر
لأجل تجسيد ديمقراطية تشاركية بمقاربات ابتكارية

بن براهم: هذا هو الدور الجديد للجمعيات

س. ع
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بن براهم: هذا هو الدور الجديد للجمعيات
أرشيف

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الاستشارة الوطنية التي أطلقها المرصد مؤخرا عبر منصته الرقمية لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني ترمي إلى تجسيد “ديمقراطية تشاركية بمقاربات ابتكارية”.
وأوضح بن براهم في منتدى الإذاعة الجزائرية أن هذه المقاربات ترتكز على عدة محاور تخص “قانون الجمعيات، التمويل العمومي والخاص للجمعيات، بناء قدرات وتدريب الجمعيات، وموقع الجمعيات في التنمية المحلية وفي الديناميكية الإقليمية الدولية”.
كما تحدث عن الدور الجديد للجمعيات، والذي لا ينبغي – مثلما قال – أن “يقتصر فقط على التجربة المحلية الضيقة، بل لا بد أن يكون نموذجا على المستويين العربي والإفريقي”، مشيرا إلى “أننا بحاجة إلى نماذج إيجابية نقدمها كحلول وقائية للمنطقة”.
ودعا المجتمع المدني إلى “الخروج من الأنشطة الاعتيادية نحو إنتاج أدوات تمكن من الوصول إلى مستوى عال من التكوين وإدارة المشاريع”، مبرزا في ذات الوقت أن الجمعيات “بحاجة إلى تنظيم هياكلها بشكل يسمح لها بالانخراط في الحوار التشاركي”.
وأوضح بن براهم أن الآليات التي يعمل عليها المرصد، في إطار تطبيق المقاربة التشاركية، “تهدف إلى التركيز على المورد البشري عن طريق المزج بين النخب والمتطوعين من الشباب من أجل إقامة ديناميكية مجتمعية يكون لها دور مهم في قضايا التنمية والإدماج الاقتصادي”.
واعتبر في ذات السياق أن هذه المقاربة هي “آلية مهمة للحفاظ على النسيج المجتمعي وإبعاد التصادم من خلال الحوار والنقاش”.

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