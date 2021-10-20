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رياضة

بن براهيم يدير لقاء الصفاقصي التونسي بضيفه بايليسا النيجيري

ياسين معلومي
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بن براهيم يدير لقاء الصفاقصي التونسي بضيفه بايليسا النيجيري
أرشيف

اختار الاتحاد الإفريقي الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم لإدارة مباراة الدور التمهيدي بين الصفاقسي التونسي و نادي بايلبسا يونايتد النيجيري المقررة يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويساعد بن براهم في مهمته الثنائي بونوة و ابراهيم. و بوكواسة لابأس حكام رابعا،علما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار رباعي تحكيم جزائري للدخول في تربص مغلق بالقاهرة في الفترة مابين 25 إلى 29 سبتمبر الجاري تحضيرا لكأس إفريقيا للامم المقررة مطلع في الفترة ما بين 9 جانفي الى 6 فيفري 2022، بالكاميرون،الرباعي الجزائري هم السادة مصطفى غربال،بن براهم لحلو (حكام ساحة)،اتشعلي عبد الحق، وقوراري مقران(حكام مساعدون).

وحسب مصادر مؤكدة فإن المشرفين على هذا التربص سيعتمدون أساسا على تلقين الحكام تقنية الفيديو، التي ستعتمد لثاني مرة في كأس افريقيا للأمم بعد تلك التي جرت بالقاهرة سنة 2019 وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنيغالي بنتيجة هدف لصفر من إمضاء المهاجم رياض محرز.

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