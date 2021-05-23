بن بعيبش: لا يمكن بناء دولة بمواطنين خائفين من المجهول

أكد أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة

اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن الانتخابات هي “الوسيلة الوحيدة” التي تتيح للشباب المشاركة في القرار السياسي والخروج من الأزمة.

وقال بن بعيبش خلال تجمع نشطه بالعاصمة أن المجلس الشعبي الوطني يعد بمثابة “الانطلاقة لبناء مؤسسات الدولة والتأسيس لجمهورية جديدة”.

وفي نشاط جواري قاده إلى بلديتي الرغاية وبرج البحري، أكد بن بعيبش أن “نجاح الانتخابات، دون تزوير، سيؤكد على احترام خيارات الشعب” الذي يعاني حاليا –مثلما قال– من “إشكالية فقدان الثقة في المواعيد الانتخابية، وهو ما يستوجب على الأحزاب استعادته من خلال التحلي بالمصداقية”.

وأضاف قائلا: “لا يمكن بناء دولة بمواطنين خائفين من المجهول”، معتبرا أن “المواطن إذا كان غارقا في المشاكل الاجتماعية، لن يكون قادرا على المشاركة في الحياة السياسية”، داعيا إلى “جعل الإدارة مؤسسة قائمة بذاتها لا تتأثر بزوال الحكومات وتحرير المسؤولين من القرارات الفوقية”.

وبالمناسبة، حث رئيس حزب الفجر الجديد الشباب على “المشاركة في الحياة السياسية والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتطلب إجراءات جديدة والشروع في العمل الصحيح”.

وأكد أن حزبه الذي يشارك في هذه الانتخابات بـ55 قائمة عبر ولايات الوطن، يراهن على هذا الموعد لاستعادة مصداقية الشعب وتحقيق “نسبة مشاركة معتبرة”.

خ. م