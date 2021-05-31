بن بوزيد: التدخين السبب الرئيسي لإعادة تنشيط الأمراض غير المتنقلة

خلال افتتاحه لفعاليات اليوم العالمي بدون تدخين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أن التدخين هو السبب الرئيسي لإعادة تنشيط الأمراض غير المتنقلة كأمراض القلب والشرايين والسرطان.

أفاد بيان للوزارة أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أشرف الاثنين، على افتتاح فعاليات اليوم العالمي بدون تدخين بمقر الوزارة تحت شعار “التبغ وكوفيد-19: التزم بالتوقف عن استهلاك التبغ”.

وشارك في فعاليات هذا اليوم، كل من كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح و ممثل منظمة الصحة العالمية في الجزائر و إطارات أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمكافحة التدخين و أعضاء اللجنة متعددة القطاعات لمكافحة التدخين.

بهذه المناسبة، حرص الوزير على التأكيد بأن تعاطي التبغ بجميع أنواعه أصبح يشكل تهديدا خطيرا على الصحة العمومية مع تداعيات إجتماعية وإقتصادية معتبرة، فهو السبب الرئيسي لإعادة تنشيط الأمراض غير المتنقلة كأمراض القلب والشرايين والسرطان.

و عليه، أكد الوزير أن وزارة الصحة قامت بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين تستند أساسا على وضع إطار تنسيقي، متعدد القطاعات، لمكافحة التدخين والتذكير بمنعه في الأماكن العامة من خلال إطلاق حملة وطنية لمكافحة التدخين ضمن الإستراتيجية الوطنية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، إذ تم إنشاء و تجهيز 53 وحدة استشارية موزعة عبر كافة التراب الوطني.

في الأخير، ذكر الوزير أن نجاح هذه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، يعتمد أساسا على تعبئة جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك المجتمع المدني.