بن بوزيد: الجزائر ستستلم على الأقل 6 ألاف مكثف جديد للأكسجين

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الخميس، أن الجزائر على وشك استلام على الأقل 6 آلاف مكثف جديد للأكسجين، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي “مقلق” لكنه يدعو إلى العمل بقوة وبهدوء للخروج من هذه الأزمة بـأقل خسائر بشرية ممكنة.

وأوضح بن بوزيد في لقاء تقييمي مع مدراء الصحة لولايات الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشكل الكبير الذي تعاني منه المستشفيات الجزائرية حاليا هو “نقص الأكسجين وليس عدم كفاية الأسرة”، وهو ما يتطلب، كما قال، “التعاون فيما بين الجميع لحل هذه الأزمة من خلال طمأنة المواطن بعيدا عن القلق وإبراز السلبيات”.

وكشف الوزير بالمناسبة أن عملية اقتناء الـــ6 آلاف مكثف “ليست بالسهلة بالنظر إلى الطلب الكبير عليها عبر العالم خاصة من طرف الدول الكبرى”.

ودعا ذات المسؤول مديري الصحة إلى تخصيص فنادق أو منشآت أخرى كهياكل دعم لاستقبال المرضى المصابين الذين لا تحتاج حالاتهم استهلاك أكثر من 10 لترات من الأكسجين كحل استعجالي للتكفل بالمقابل بالحالات المستعصية والخطيرة داخل المستشفيات.

كما كشف السيد بن بوزيد عن تواصله مع سفراء الجزائر بإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا من أجل محاولة اقتناء مكثفات ومولدات الأكسجين لدى منتجي هذه المادة الحيوية بهذه الدول “في أقرب الآجال”.

وكانت الجزائر استقبلت الأحد الماضي دفعة أولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن يصل عددها إلى 9 آلاف وحدة “تدريجيا” في غضون أسبوعين.