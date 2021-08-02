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الجزائر
قال إن سلالة دالتا فاجأتنا

بن بوزيد: العالم يشهد موجة رابعة ويجب أن ننظم أنفسنا

الشروق أونلاين
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بن بوزيد: العالم يشهد موجة رابعة ويجب أن ننظم أنفسنا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الإثنين، إن سلالة دلتا المتحورة فاجأتنا في وقت ضيق رغم توقع حدوث موجة ثالثة، مؤكدا أنه يجب تنظيم الأمور استعدادا لما قد يحدث مستقبلا.

وأوضح الوزير خلال إشرافه رفقة وزير السياحة على عملية تلقيح العمال أنه يجب تنظيم الأمور بسبب ما يشهده العالم من انتشار للموجة الرابعة من الفيروس.

وعن أزمة الأكسجينن أكد بن بوزيد أنه ليس هنالك نقص في هذه المادة بل كثرة الطلب عليها هو السبب في ما يحصل، مشيرا إلى أنه هناك أشخاص في حالة جد متدهورة وليسوا في حاجة الأكسجين ورغم ذلك يقومون بطلبه.

كما كسف الوزير اعتزام مصالحه اقتناء العشرات من مولدات الأكسجين في أقرب الآجال، مما يسمح حسبه  للمستشفيات بانتاج الكميات التي تحتاجها.

وفغي هذا الصدد أكد المسؤول الأول عن القطاع وصول عدد كبير من المكثفات يوم الأربعاء، وكذا 3.2 مليون جرعة من اللقاح قريبا.

وعن الوضعية الوبائية خلال اليومين الماضيين تحدث بن بوزيد عن تسجيل انخفاض في عدد الحالات المسجلة يوميا، متمنيا استمرار هذا الأمر.

بن بوزيد: الجزائر ستستلم على الأقل 6 ألاف مكثف جديد للأكسجين

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الخميس، أن الجزائر على وشك استلام على الأقل 6 آلاف مكثف جديد للأكسجين، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي “مقلق” لكنه يدعو إلى العمل بقوة وبهدوء للخروج من هذه الأزمة بـأقل خسائر بشرية ممكنة.

وأوضح بن بوزيد في لقاء تقييمي مع مدراء الصحة لولايات الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشكل الكبير الذي تعاني منه المستشفيات الجزائرية حاليا هو “نقص الأكسجين وليس عدم كفاية الأسرة”، وهو ما يتطلب، كما قال، “التعاون فيما بين الجميع لحل هذه الأزمة من خلال طمأنة المواطن بعيدا عن القلق وإبراز السلبيات”.

وكشف الوزير بالمناسبة أن عملية اقتناء الـــ6 آلاف مكثف “ليست بالسهلة بالنظر إلى الطلب الكبير عليها عبر العالم خاصة من طرف الدول الكبرى”.

ودعا ذات المسؤول مديري الصحة إلى تخصيص فنادق أو منشآت أخرى كهياكل دعم لاستقبال المرضى المصابين الذين لا تحتاج حالاتهم استهلاك أكثر من 10 لترات من الأكسجين كحل استعجالي للتكفل بالمقابل بالحالات المستعصية والخطيرة داخل المستشفيات.

كما كشف السيد بن بوزيد عن تواصله مع سفراء الجزائر بإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا من أجل محاولة اقتناء مكثفات ومولدات الأكسجين لدى منتجي هذه المادة الحيوية بهذه الدول “في أقرب الآجال”.

وكانت الجزائر استقبلت الأحد الماضي دفعة أولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن يصل عددها إلى 9 آلاف وحدة “تدريجيا” في غضون أسبوعين.

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التعليقات
7
  • avancer lalour

    بن بوزيد: الجزائر ستستلم على الأقل 6 ألاف مكثف جديد للأكسجين ... لماذا لم يتم استيراد هذه التجهيزات قبل اليوم ؟ ومتى تصل والجزائريين يموتون يوميا نتيجة أزمة الأوكسجين ؟ ولماذا ينجح المواطنين البسطاء فيما فشلت فيه الدولة بكل ما تكمتلك من امكانيات حيث وفي ظرف قياسي تمكن الجزائريين وفي مناطق عدة من جمع مبالغ تقارب المليارين لشراء مولدات للأكسجين للمستشفيات في عملية غالبا لا تستغرق أكثر من 48 ساعة .؟ أنشري يا شروق .

    0
  • lhlh

    🚩 نداء 🚩 🛢️ليس الأوكسجين وحده الذي ينقص 🛢️ 1 LEVINOX 2 Didimer تحليل 3 جهاز saturometreلقياس تشبع الأكسجين في الدم. لا تنسوا استيراد كمية معتبرة من levinox وخفض ثمن تحاليل didimer و كذلك جهاز saturometre منذ البارحة لم أجد الدواء لوفينوكس في الصيدليات بالعاصمة. وهذا الدواء لازم لما إصابة كورونا تتسبب في تخثر الدم والتى ممكن تؤدي للموت . في اليوم بين أربعة و سبعة من الإصابة بكورونا عانيت من ألم في الكليتين و الحمد الله لما بدأت levinox تعافيت والان أنتظر باقي العلاج ان وجد . ملاحظة 1: نرجوا توفر تحاليل Didimer وتخفيض ثمنها (في العاصمة3000 دج) لانه ضروري لكشف تخثر الدم في حالة الإصابة كورونا و تفادي الموت .

    1
  • لحسن سطيف

    .عندما أقرأ مثل هذه الأخبار مباشرة يخطر في بالي المشاريع المزيفة التي كانت تطلق هنا و هناك في الجزائر و التي تخص ( صناعة السيارات ) بكل أنواعها . تلك المشاريع التي أتت على الأخضر و اليابس و استنزفت مخزون البلاد من العملة الصعبة التي حولت و بصفة قانونية إلى البنوك الغربية .

    1
  • lhlh

    لا تنسى استيراد كمية معتبرة من levinox وخفض ثمن تحاليل didimer. منذ البارحة لم أجد الدواء في الصيدليات بالعاصمة. وهذا الدواء لازم لما إصابة كورونا تتسبب في تخثر الدم . في اليوم بين أربعة و سبعة من الإصابة بكورونا عانيت من ألم من الكليتين و الحمد الله لما بدأت levinox تعافيت والان أنتظر باقي العلاج ان وجد . ملاحظة : نرجوا توفر تحاليل Didimer وتخفيض ثمنها (في العاصمة3000 دج) لانه ضروري لكشف تخثر الدم في حالة الإصابة كورونا و تفادي الموت .

    0
  • عمر

    وفي انتظار التسليم؟

    0
  • خالد

    100 مكثف كافية ليش التبذير ؟

    0
  • هشام

    يعني انتظرت حتى الان و دخولك في ازمة كي تقتني هذه الكمية من المكثفات كورونا عنده تقريبا سنتين و هو يحصد الارواح و المادة الاساسية في البروتكول العلاجي هي الاكسجين حتى طالب سنة اولى طب كان ليقتني المكثفات بدل اللقاحات.

    1

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