بن بوزيد: الوضعية الوبائية بالجزائر لا تدعو إلى القلق

في ظلّ الارتفاع التدريجي لعدد الإصابات

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن الوضعية الوبائية بالجزائر لا تدعو إلى القلق وبأن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون “ب أ 5” المنتشرة حاليا أقل خطورة من المتحورات السابقة.

وقال بن بوزيد في تصريح للقناة الأولى الثلاثاء، خلال زيارة تفقد وعمل للمنشآت الصحية عبر العاصمة إن “الوضعية الوبائية غير مقلقة رغم الارتفاع المسجل في الحصيلة اليومية لعدد الحالات بفيروس كورونا”.

وأوضح الوزير أن “الحالات المسجلة هي حالات للمتحور اوميكرون “ب أ 5” ضئيلة وليست خطيرة مقارنة بانتشار المتحور ببعض الدول التي تمر بالموجة السابعة، مذكرا “بمتابعة الوزارة لهذه الوضعية واستعدادها لمواجهة أي حالة ارتفاع للحالات”.

في المقابل، أشار بن بوزيد أنه “أعطى تعليمات صارمة لمديري الصحة عبر الولايات من خلال لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من أجل الشروع في تحضير الطواقم الطبية تحسبا لأي طارئ وتجنب سياسة التخويف”.

بالمقابل، سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، الثلاثاء، في بيان لها.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 266542 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء بـ178829، في الوقت الذي استقر فيه عدد الوفيات عند 6875 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات بالعناية المركزة، يضيف ذات المصدر، مشيرا إلى أن 34 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.