بن بوزيد: الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة وهذا هو الحل..!

قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أن المؤسسات الصحية ستمضي في عملية التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد-19 ، مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة.

وشدد وزير الصحة في اللقاء الذي عقده مع إطارات القطاع، عن بعد، الأربعاء، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتطعيم ضد الفيروس التاجي هو الحل الوحيد.

ودعا وزير الصحة، المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة وبالإجراءات الوقائية قصد الحد من انتشار الوباء خلال المرحلة الحالية، التي تعرف ارتفاعا كبير في عدد الإصابات والوفيات على حدٍ سواء.

وعقد وزير الصحة، مع إطارات قطاعه صد الوقوف على الاستعدادات والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.