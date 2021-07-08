بن بوزيد: الوضع الصحي سيئ جدا

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن الوضع الصحي الوبائي في الجزائر سيئ جدا ودعا إلى وجوب إتباع التدابير الوقائية اللازمة.

وقال بن بوزيد، الخميس، في ندوة صحفية خلال إشرافه على اجتماع تقييمي رفقة أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة الفيروس أن “الوضع الوبائي سيئ ومقلق والوقت ضيق جدا والجهود متواصلة لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل”.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة لم تتوقف عن العمل خلال فترة انتظار الإعلان عن الطاقم الجديد للحكومة والجميع كان يعمل دون توقف”.

ودعا بن بوزيد إلى تجنب الاشاعات والمروجين لها خاصة ما تعلق منها بالتلقيح.