بن بوزيد: تجنيد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بالضحايا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن تجنبد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بضحايا حرائق الغابات التي تعرفها عدة ولايات، مشيرا إلى أن المؤسسات المتخصصة في الجزائر العاصمة استقبلت لحد الآن 28 مصابا.

وقال بن بوزيد، الخميس، على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى ولاية تيزي وزو، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة البيئية، تم تسخير كل المؤسسات المتخصصة في معالجة الحروق لاستقبال الضحايا.

وأبرز في هذا السياق أن المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة بالجزائر العاصمة قد استقبل 15 ضحية من البالغين مصابين بحروق، كما استقبلت المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في معالجة الحروق للأطفال بيار وكلودين شولي بالعاصمة 9 أطفال مصابين، مشيرا إلى أنه تم حجز أسرة في حال استقبال ضحايا آخرين لاحقا.