بن بوزيد: تراجع الإصابات خفف الضغط على المؤسسات الاستشفائية

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إن تراجع عدد الإصابات ساهم في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية وقدرات الاستيعاب على مستوى المؤسسات الاستشفائية”.

وأعرب الوزير على هامش يوم تضامني للتبرع بالدم لفائدة ضحايا حرائق الغابات نُظم الاثنين، عن “ارتياحه” إزاء تسجيل منحى تنازلي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، مرجعا ذلك الى عدة عوامل أبرزها “نتائج الحجر الصحي”.

وأضاف بن بوزيد أن “ما يثير القلق هو تواجد عدد كبير من المرضى على مستوى المستشفيات وذلك لكون السلالة الجديدة للفيروس تشوه الجهاز التنفسي وتضر بالأمعاء”، وهو ما يستوجب حسب قوله “مدة علاج طويلة نوعا ما مع ضرورة توفير الأكسجين”.

كما كشف الوزير أن مصالح الوزراة “وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل التكفل الأمثل بالمصابين جراء هذه الحرائق”.