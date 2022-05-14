بن بوزيد: تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى خلال 2021

كشف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، عن تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى خلال سنة 2021 رغم توقف الأنشطة الطبية الجراحية بسبب موجات جائحة كوفيد -19.

وأوضح الوزير، السبت، في كلمة له خلال اللقاء العلمي المخصص لتقييم نشاطات زرع الأعضاء بالمعهد الوطني للصحة العمومية أنه في ظل التراجع الملحوظ لعدد حالات الاصابة بداء كورونا كوفيد-19، تم إعادة بعث واستئناف جميع الأنشطة الطبية والجراحية بما فيها زراعة الأعضاء، الأنسجة والخلايا.

وأضاف الوزير أنه “وعملا بهذا المبدأ باشرت معظم الفرق الطبية العاملة في مجال زرع الأعضاء، الأنسجة والخلايا في بعث نشاطاتها واستطاعت في مدة وجيزة تحقيق نتائج تضاهي تلك المتحصل عليها قبل بدء الجائحة تحت إشراف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي أوكلت لها مهمة التنظيم.

واستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لتقديم شكره لكل إطارات الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء و كل الفرق الطبية العاملة في الميدان على ما بذلوه من جهد، منوها بالنتائج التي حققوها في هذا المجال من خلال تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى و334 عملية زرع خلايا جذعية خلال سنة 2021 رغم توقف الأنشطة الطبية الجراحية بسبب موجات جائحة كوفيد -19،معتبرا هذا الإنجاز بمثابة التحدي الذي رفعوه وتمكنوا من تحقيقه.