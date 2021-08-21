بن بوزيد: تم تلقيح 6 ملايين مواطن وسيتم رفع الوتيرة في سبتمبر   

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم تلقيح 6 ملايين مواطن منذ انطلاق العملية التي ستشمل الأقل من 18 سنة.

وأوضح الوزير، الجمعة في تصريح صحفي أنه سيتم تسريعه وتيرة التلقيح خلال شهر سبتمبر القادم وستهدف إلى تلقيح 30 مليون مواطن خلال 3 أشهر.

وعن الموجة الثالثة قال وزير الصحة أن 80 بالمائة من المستشفيات خصصت لاستقبال مرضى كوفيد والوزارة أخذت كل احتياطاتها تحسبا لأي موجة جديدة.

وأضاف أن الموجة الأخيرة من فيروس كورونا انتشرت بسرعة والسلالة الجديدة خطيرة جدا وتشوه الجهاز التنفسي وهو ما يفسر الطلب الكبير على الأكسيجين الذي فاق الانتاج مما ولد ضغطا على المستشفيات حيث بلغ عدد المرضى 16 ألفا.