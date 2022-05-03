بن بوزيد: خطر كورونا مازال قائما ويجب الحذر

شدّد وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد, الاثنين, على أنّه لا يمكن القول بأنّ فيروس كورونا “قد تم القضاء عليه نهائياً”، مبرزاً “أهمية الحيطة والحذر”.

على هامش زيارته بمناسبة عيد الفطر المبارك, لمصلحة طب الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية “نفيسة حمود” (بارني سابقا), وقسم الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية الجامعية “مصطفى باشا” بالجزائر العاصمة، صرّح بن بوزيد أنّه بالرغم تسجيل حالة استقرار وتراجع لوباء كورونا (كوفيد 19), إلا أنّه “من الواجب أخذ الحيطة والحذر, خاصة في ظل عودة انتشار الفيروس مجدداً في بعض الدول”.

ولم يفوت الوزير المناسبة, ليذكر بـ “الاهتمام الخاص” الذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لقطاع الصحة, سيما ما تعلق بإعادة النظر في قانونه الأساسي, مشيراً إلى أنّ الوزارة تعكف على دراسة هذا الملف بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

في اتجاه آخر, أكّد بن بوزيد أنّ هذه الزيارة كانت فرصة للاطلاع على أحوال المرضى, سيما الأطفال الذين لم “يسعفهم الحظ” لقضاء العيد في منازلهم, حيث سلّمهم هدايا رمزية, مشيراً إلى أنّ من “واجبه” زيارة هؤلاء المرضى في مثل هذا اليوم المبارك، وإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم.

وبمستشفى “مصطفى باشا”, اعتبر الوزير أنّ زيارته تحمل طابعاً تضامنياً مع عمال الصحة الذين -مثلما قال- يؤدون مهامهم في هذا اليوم المبارك, مبرزا “أهمية” القيام بهذا النوع من المبادرات.