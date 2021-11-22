بن بوزيد: سجلنا استهلاكا مفرطا للمضادات الحيوية خلال جائحة كورونا

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عن تسجيل استهلاك مفرط للمضادات الحيوية خلال جائحة كورونا رغم عواقبه الخطيرة.

وأوضح بن بوزيد، الاثنين، خلال إحياء اليوم الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات أن الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية يؤدي إلى الانتشار السريع لنمط مقاومتها وإطالة فترة المرض والعلاج.

وتابع بن بوزيد قائلا: “إن اللجوء المفرط لاستهلاك المضادات الحيوية يزيد من العبء المالي للعلاج على الأسرة والقطاع الصحي”.

وكشف بن بوزيد بالمناسبة عن إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات مكلفة بمراقبة استهلاك المضادات الحيوية بالتعاون مع المديرية العامة للصيدلة تعمل مع شبكات مراقبة مقاومة المضادات وتشارك في المصادقة على الدليل العلاجي.

كما أشار بن بوزيد إلى العمل على توفير دليل خاص بالاستعمال السليم للمضادات الحيوية من قبل الشبكة الجزائرية لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وستعمل وزارة الصحة حسب الوزير بن بوزيد على التحسيس حول الاستخدام السليم للمضادات الحيوية وتعزيز الانجازات في مجال المراقبة ضمن خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى تعريف عامة الناس ومهني الصحة بمشكل مقاومة البكتيريا وتحسيسهم بالعواقب الناجمة عنها.

وأوضح بن بوزيد أن الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية يتطلب تفعيل الاستراتيجية الوطنية في المؤسسات الصحية وضع إجراءات للتحكم في استهلاك المضادات الحيوية.