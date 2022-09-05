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الجزائر

بن بوزيد: صحة الأم والطفل من الأولويات في الجزائر

الشروق أونلاين
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بن بوزيد: صحة الأم والطفل من الأولويات في الجزائر

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن صحة الأم والطفل في الجزائر  من الأولويات, بحيث سطرت عدة برامج  كبرنامج التكفل بالمرأة الحامل, ومخطط التسريع في تقليص وفيات الأمومة, ومخطط  تقليص الوفيات حول الولادة.  

وتابع الوزير، الاثنين، لدى إشرافه على الاحتفاء باليوم العربي للصحة، أن نسبة 95.3% من النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء خلال العامين 2018-2019 قد أجرين على الأقل استشارة طبية واحدة قبل الولادة, وحوالي 98.8% من هذه الولادات تمت بمساعدة مستخدمين مؤهلين, كما انخفض معدل وفيات الأمومة من 57.7 وفاة لكل 100.000 ولادة حية, عام 2016 إلى  48.5 وفاة لكل 100.000 ولادة حية عام 2019.

أما فيما يخص صحة الطفل حسب ذات المؤشر  فقد تراجع معدل وفيات الأطفال  دون السنة بما يقارب 04 نقاط, حيث انتقل من 22.3 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية  في سنة 2015 إلى 18.9 حالة لكل ألف ولادة حية سنة 2020.

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