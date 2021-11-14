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الجزائر

بن بوزيد: علينا الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الشروق أونلاين
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بن بوزيد: علينا الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

دعا وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إلى الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن التلقيح هون الحل لتجاوز الأزمة الوبائية.

وأضاف بن بوزيد، الأحد، في ندوة صحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكري أن “الجزائر استطاعت تجاوز الجائحة خلال الموجات السابقة وعلينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة”، مضيفا أن المساعي اليوم تتجه نحو مضاعفة التحسيس بضرورة التوجه نحو مراكز التلقيح خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة.

كما قال بن بوزيد، أنه تم تسجيل العديد من الإصابات بالسكري الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اليوم مناسبة لإحياء اليوم العالمي لداء السكري وتحسيس المواطنين وحثهم على التلقيح لتفادي مضاعفات داء السكري.

وأشار بن بوزيد إلى أن توقعات المنظمة العالمية للصحة تشير إلى أن عدد المصابين بالسكري هو 520 مليون شخص عبر العالم.

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