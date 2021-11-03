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الجزائر

بن بوزيد: “لسنا في منأى عن موجة رابعة.. ولا حل سوى بالتلقيح”

ب. عبد الرّحيم
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بن بوزيد: “لسنا في منأى عن موجة رابعة.. ولا حل سوى بالتلقيح”
أرشيف

عبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، عن استيائه من حالة التراخي، المسجلة مؤخرا، في عمليات التلقيح ضد كوفيد 19، والتي عرفت تراجعا، رغم أن الدولة وفرت كميات معتبرة من اللقاح وبكل أنواعه.

واستغرب الوزير عزوف الكثير من المواطنين عن اللقاح، رغم ما يهدد العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا، وقال بن بوزيد في هذا الإطار “إن الوباء يتمدد ويتجدد في كلّ مرّة وعجزت أمامه كبريات الدول، في حين تجدنا في الجزائر نستهتر بالإجراءات الوقائية وبعمليات التلقيح التي تبقى هي الحلّ الوحيد لتفادي تداعيات الموجة الرابعة والتقليل من تبعاتها”، مضيفا أن الجزائر ليست في منأى عنها، خصوصا وأن غالبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لم يتلقوا الثانية بعد، في حين تبقى الثالثة متاحة ومتوفرة للراغبين في تلقيها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأبدى وزير الصحة، رضاه عن العملية بولاية المدية التي تحتل أولى المراتب في تلقي التلقيح، لاسيما الجرعتين، حيث فاقت نسبة 70 بالمائة. وكان وزير الصحة قد ثمّن على هامش تدشينه لثلاث عيادات متعددة الخدمات بكل من بوسكن والحوضان وبن شيكاو وكذا مستشفى بسعة 120 سرير بتابلاط.

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