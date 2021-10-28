بن بوزيد: نحو رفع عدد المناصب في مسابقة التخصص لدى الأطباء

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن مباحثات تجرى مع وزارة التعليم العالي من أجل رفع عدد المناصب المفتوحة خلال مسابقة التخصص لدى الأطباء وهذا لمعالجة النقص المسجل في هذا الفرع.

وأكد الوزير خلال اشرافه على تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام والطفل بريكة بولاية باتنة، الخميس، أنه يجري التباحث مع وزارة التعليم للرفع من عدد المناصب المفتوحة خلال مسابقة التخصص وعلى رأسها طب النساء والتوليد، التخذير والإنعاش وكذا الأشعة.

وفي هذا الصدد، اعلن بن بوزيد أن الجلسات الوطنية للصحة المقرر عقدها نهاية العام الجاري ستشكل فرصة امام مهنيي القطاع لعرض انشغالاتهم والتي سيتم رفعها لرئيس الجمهورية للنظر فيها خاصة ما تعلق منها بوضعهم المهني واجورهم.

وقال المتحدث ذاته إن هذه الخطوة ستمكن من تشجيع الأطباء المتخصصين على البقاء في القطاع العمومي على اعتبار أن اغلبيتهم يفضلون التوجه إلى القطاع الخاص لما يوفره لهم من امتيازات.