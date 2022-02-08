بن بوزيد: هذه هي المستشفيات التي ستتعزز بمصالح استعجالية جديدة

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن تعزيز ولاية الجزائر بمصلحتين استعجاليتين جديدتين سيتم تسليمهما قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضح الوزير في لقاء أسبوعي جمعه، الإثنين، بمدراء الصحة للولايات بأن ولاية الجزائر ستتعزز بمصلحتين جديدتين في كل من المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي، على أن يدخلا الخدمة قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.

وشدد بن بوزيد على ضرورة الإسراع في العمل لتهيئة بعض المنشآت الجديدة للإستعجالات كونها واجهة القطاع.

وفي هذا الصدد طالب المسؤول الأول عن القطاع مدراء الصحة لكل من ولاية برج بوعريريج، وهران وعنابة بضرورة الإسراع في تسليم المراكز الجديدة الخاصة بالإستعجالات الطبية لجميع التخصصات والتي ستكون على شكل ثلاثة اقطاب.

بن بوزيد يدعو إلى تجهيز المصحات الجوارية

وفي 1 فيفري 2022، شدد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة، بالإضافة إلى رفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية وتجهيزها.

وطالب بن بوزيد خلال اجتماعه الإثنين بمدراء الصحة للولايات ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح، معتبرا ذلك بمثابة التحدي الذي يجب رفعه و تحقيقه في القريب العاجل.

كما أمر المسؤول الأول عن القطاع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا وذلك من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية تزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنيب المواطن ب مشقة التنقل إلى المؤسسات والمراكز الاستشفائية للإستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى الموسسات العمومية للصحة الجوارية.