قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس، إن الموجات الثلاث لفيروس كورونا، مكنت قطاع الصحة من رسم استراتيجية وخطة فعالة لمواجهة الموجة الرابعة في حال حدوثها.

وأكد الوزير في كلمة له خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي الخاص بتقييم الوضعية الوبائية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أنه تم رسم معالم استراتيجية أكثر نجاعة وفعالية عن تلك التي واجهنا بها الموجات الثلاث الماضية.

وأوضح بن بوزيد أن هذا ما سيسمح للقطاع باعداد الخطة التي ستبنى عليها كل الانشطة في حال ما تم تسجيل موجة رابعة.

وكشف المتحدث ذاته أن هذا اللقاء الاستشرافي التقييمي سيكون خطوة استباقية إذا ما كانت موجة رابعة.

هل الجزائر مستعدة لمواجهة الموجة الرابعة؟.. وزير الصحة يرد

وفي 23 سبتمبر 2021، كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أن الحملة الوطنية للتلقيح نجحت في الوصول إلى نسبة 50 بالمائة وهو ما يجعل يعزز استعدادات الجزائر لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا مع نسبة حماية معقولة.

وشدد بن بوزيد، الخميس، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح، على مواصلة العملية لتفادي الموجة الرابعة، محذرا من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح بن بوزيد أن بعض الدول أقرت بأن تلقيح 30 بالمائة من المواطنين يكفي لتكوين مناعة، مضيفا أنه في الجزائر وصل التلقيح إلى أزيد من 50 بالمائة وهي نسبة مقبولة.

كما دعا بن بوزيد البالغين للتوجه لمراكز التلقيح لتفادي نقل الفيروس لأطفالهم، مشيرا إلى أن الكثير من الدول توجهت نحو تلقيح فئة أقل من 18سنة.