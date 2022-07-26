بن بوزيد يأمر بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة    

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الاثنين، الولايات التي تعرف مشاريعها نوعا من التأخر بتسريع وتيرة الإنجاز واستدراك هذا التأخر تطبيقا للتعليمة التي تمّ إرسالها والتي تتضمن جدول و لوحة الإنجازات لكل ولاية.

وعقد وزير الصحة لقاءً مع مدراء الصحة للولايات و مسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد، بحضور رئيس الديوان الدكتور سماعين بوشلاغم و إطارات من الإدارة المركزية.

بعد الاستماع إلى مختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات والتي تخص مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية والعيادات متعددة الخدمات ومصالح العناية المركزة، وكذا تلك التي تمّ استحداثها وإعادة تهيئتها.

كما شدد الوزير على تكملة ووضع حيز الخدمة كل من مصلحة العناية المركزة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “القطّار” والمركز الاستشفائي الجامعي “بني مسوس” والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “سليم زميرلي”.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى المصالح الجديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى باشا” والمتمثلة في مصلحة جراحة الوجه والفكين ومصلحة الكسور والرضوض ومصلحة علم الأحياء المجهري، التي تمّ تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والتي انتهت أشغالها كليا وستوضع حيز الخدمة في أقرب الآجال.

كما أكّد على أهمية وضع إشارات ولافتات مضيئة تبين مكان تواجد هذه المنشآت الصحية لكي يسهل للمواطنين تحديدها خاصة العيادات المتعددة الخدمات التي تعمل بنظام 24سا على 24.

وأعلن وزير الصحة عن برمجة زيارات عمل وتفقد إلى بعض الولايات الداخلية والجنوبية التي ستعرف هي الأخرى إنجازات لغرض خلق توازن بين كل ولايات الوطن.

وفي الأخير، عرّج البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد على الوضعية الوبائية التي تعرف منحى تصاعدي، لكنها تعتبر حاليا غير مقلقة، غير أنه يجب توخي الحيطة والحذر وإبقاء المستشفيات على استعداد تام.