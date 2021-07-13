بن بوزيد يتوجه إلى تونس لهذا السبب!  

سيرافقه أعضاء من اللجنة العلمية

توجه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، إلى تونس على رأس وفد هام بينه أعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان للوزارة “بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بالتنسيق مع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يتوجه اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 على الساعة الرابعة مساء (16:00)، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. يرافقه في هذه المهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا”.

وتابع البيان “خصصت الدولة الجزائرية لهذه العملية طائرتين تحتوي على هبة تضامنية، ما يقارب العشرون (20) طن من معدات طبية وأدوية و مستلزمات الوقاية و 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مساهمة من الدولة الجزائرية في تعزيز و تقديم الدعم للجمهورية التونسية الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19”.