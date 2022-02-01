بن بوزيد يدعو إلى تجهيز المصحات الجوارية

شدد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة، بالإضافة إلى رفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية وتجهيزها.

وطالب بن بوزيد خلال اجتماعه الإثنين بمدراء الصحة للولايات ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح، معتبرا ذلك بمثابة التحدي الذي يجب رفعه و تحقيقه في القريب العاجل.

كما أمر المسؤول الأول عن القطاع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا وذلك من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية تزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنيب المواطن ب مشقة التنقل إلى المؤسسات والمراكز الاستشفائية للإستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى الموسسات العمومية للصحة الجوارية.