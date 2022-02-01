-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
التماس 20 سنة سجنا وتثبيت الأمر بالقبض الدولي بحق شكيب خليل
الجزائر

بن بوزيد يدعو إلى تجهيز المصحات الجوارية

الشروق أونلاين
  • 275
  • 0
بن بوزيد يدعو إلى تجهيز المصحات الجوارية

شدد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة، بالإضافة إلى رفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية وتجهيزها.

وطالب بن بوزيد خلال اجتماعه الإثنين بمدراء الصحة للولايات ضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح، معتبرا ذلك بمثابة التحدي الذي يجب رفعه و تحقيقه في القريب العاجل.

كما أمر المسؤول الأول عن القطاع  بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا وذلك من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية تزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنيب  المواطن ب مشقة التنقل إلى المؤسسات والمراكز الاستشفائية للإستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى الموسسات العمومية للصحة الجوارية.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

60% من الحوامل المصابات بكورونا يدخلن المستشفى

60% من الحوامل المصابات بكورونا يدخلن المستشفى

وزير الخارجية الكويتي: سنكون أول المشاركين وآخر المغادرين في قمة الجزائر

وزير الخارجية الكويتي: سنكون أول المشاركين وآخر المغادرين في قمة الجزائر

النيابة العامة تفند دخول بعض المحبوسين بسجن الحراش في إضراب عن الطعام

النيابة العامة تفند دخول بعض المحبوسين بسجن الحراش في إضراب عن الطعام

وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن الحرب على احتكار أدوية كورونا

وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن الحرب على احتكار أدوية كورونا

هكذا حوّل الأجانب “سوناطراك” إلى بقرة حلوب!

هكذا حوّل الأجانب “سوناطراك” إلى بقرة حلوب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد