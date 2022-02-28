بن بوزيد يدعو لفتح العيادات الجوارية على مدار الـ 24 ساعة

دعا وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مديري الصحة إلى فتح العيادات الجوارية أمام المرضى على مدار الـ 24 ساعة.

وشدد الوزير، الاثنين، خلال اللقاء الأسبوعي الذي جمعه بمديري الصحة، على أهمية إعادة تهيئة العيادات الجوارية والعمل على توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المراكز الإستشفائية من أجل تلقي خدمات يمكن الحصول عليها على مستوى المؤسسات الجوارية التي قال أنه يجب أن يوفر البعض منها خدمات على مدار الــ24سا

واقترح بن بوزيد توفير خدمة العلاج المنزلي للمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية صعبة، مشيرا إلى أن الخدمة ستوفر المشقة على المرضى الذين يضطرون للتوجه نحو المستشفيات مثلا لتغيير الضمادات فقط.

كما طالب الوزير الصحة بضرورة تحسين ظروف الاستقبال ومستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية وعلى وجه الخصوص أقسام ومصالح الاستعجالات الطبية.

وجدد الوزير مطلب العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الاستئناف التدريجي لمختلف النشاطات خاصة ما تعلق منها بالبرامج الجراحية، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تتم حسب وضعية كل مؤسسة صحية.