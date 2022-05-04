بن بوزيد يشدد اللهجة ويمهل مدراء الصحة للولايات 15 يوما لتطبيق تعليماته  

أعطى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، تعليمات صارمة تقتضي بضرورة تجسيد جملة التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها خاصة ما تعلق منها بإعادة تهيئة مصالح الإستعجالات.

وأفاد بيان للوزارة “لم يخف السيد الوزير خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات، عدم رضاه على الوضعية التي تتواجد عليها مصالح الإستعجالات على مستوى بعض المؤسسات الإستشفائية والتي وقف عليها شخصيا خلال الزيارات الفجائية التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية”.

كما جدد الوزير التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليماته حرفيا مشيرا إلى أنه سيتم تقييم عمل وأداء مختلف المسيرين وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومنح بن بوزيد مدراء الصحة للولايات والمؤسسات الإستشفائية مهلة 15 يوما لإحداث التغييرات المطلوبة.

وفي هذا السياق، طالب الوزير مسيري مختلف المؤسسات الصحية بضرورة الخروج من المكاتب والتوجه نحو العمل الميداني من خلال:

-الإهتمام بتنظيم المصالح وخاصة تلك المتعلقة بالإستعجالات كونها واجهة المستشفيات و المصلحة التي تقدم العلاجات الأولية للمريض.

-ضمان الصيانة للتجهيز آت الطبية المعطلة و تشغيلها بصورة عادية.

-ضمان خدمات ذات مستوى للمريض والاعتناء به و توجيهه وفق ما تقتضيه شروطه الصحية.

-توفير شروط النظافة الاستشفائية وفق المقاييس المتعارف عليها في الوسط الصحي.

-تنظيم المداومة الطبية وتوفير الضروريات التي تسمح لهم بممارسة مهامهم على أحسن وجه.

-العمل بالتنسيق مع رؤساء المصالح بتوفير جو عمل لائق يخدم المصلحة العامة من خلال إحترام المواعيد وتقديم الخدمة الصحية والرعاية للمريض في حينها دون توجيهه إلى مصالح أخرى هو في غنى عنها .

-العناية الواجبة بغرفة المناوبة وتنظيفها وتوفير كل شروط الراحة مع ضرورة الإعتناء بكل المعدات الموجودة بهاو التأكد من سلامتها مع توفير كل الضروريات المطلوبة.

-السهر على سلامة الأماكن والمكاتب و المصالح اللوجستية التي توفر شروط العمل خاصة مصالح الإستعجالات.

– التأكد من الاستعمال الأمثل للموارد و ضرورة ترشيدها و تفعيلها.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هذه التعليمات محل خطة عمل تنفذ، هدفها الأساسي التكفل بكل المظاهر السلبية التي تم تسجيلها بالمصالح الاستشفائية الطبية والإستعجالية، معلنا رفضه القاطع من الآن فصاعدا لمعاودة رؤية جملة النقائص التي تم تسجيلها خاصة ما تعلق منها بنقص شروط النظافة وإحصاء عدد الكبير من التجهيزات الطبية المعطلة.