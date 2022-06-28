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الجزائر

بن بوزيد يعزي في وفاة ممرضة ضحية طعنات خنجر ببني مسوس

الشروق أونلاين
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بن بوزيد يعزي في وفاة ممرضة ضحية طعنات خنجر ببني مسوس

تقدم وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء،  بخالص التعازي والمواساة لأسرة الممرضة التي راحت ضحية طعنات خنجر غادرة أدت إلى وفاتها بالقرب من المستشفى الجامعي ببني مسوس اسعد الحسني.

وجاء في رسالة التعزية “على إثر الفاجعة التي حلت بالأسرة الصحية  اليوم بوفاة موظفة بمصلحة الغدد والسكري بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس جراء الاعتداء الجبان  الذي تعرضت له هي و زميلتها، وهما في طريقهما إلى مقر عملهما. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي قطاع الصحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرتها  وذويها، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روحها الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل لزميلتها  بمصلحة أمراض الكلى”.

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