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الجزائر
في اطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الإجتماعيين

بن بوزيد يعقد لقاء مع الشبه طبيين لدراسة انشغالاتهم

الشروق أونلاين
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بن بوزيد يعقد لقاء مع الشبه طبيين لدراسة انشغالاتهم
ح.م

استقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي وهذا من أجل دراسة انشغالات عمال القطاع والتي أدت إلى تنظيم احتجاجات بالعديد من المؤسسات الصحية.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الإجتماع الذي عقد بمقرها يأتي تنفيذا  لتعليمات رئيس الجمهورية المطالبة بتعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

و خلال اللقاء تم طرح عدد من القضايا الهامة من بينها تنظيم الامتحانات والمسابقات المتعلقة بالترقية في الرتب.

وأعرب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي عن رضاهم الكامل عن سير العمل الذي تقوم به الإدارة المركزية الموكّلة؛ مراجعة وضع شبه الطبيين وضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية والوضع الراهن، القدرة الشرائية لشبه الطبيين وتطلعاتهم لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.

كما طرح أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي مسألة ممارسة النشاط الحر من قبل شبه الطبيين، الذين يطمحون إلى نشاط مربح (التمريض الحر) بطريقة منظمة، في إطار القوانين و الأنظمة، مؤكدين على استعدادهم لإعادة صياغة مقترحاتهم و الدراسات التي أجريت في هذا الشأن.

من جانبه، كلّف وزير الصحة المديرية العامة للمصالح الصحية بدراسة هذا الموضوع بعمق و إعداد ملف بخصوصه.

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