بن بوزيد يكشف عن نسب انتشار التدخين وسط المراهقين

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، عن نسب انتشار التدخين وسط فئة المراهقين التي باتت تعرف تناميا في هذه الظاهرة.

وأوضح بن بوزيد خلال ترأسه لندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة التدخين، أن نسبة انتشار التبغ وسط الفئة العمرية ما بين 14 و18 بلغ 16.2% سنة 2017.

أما بالنسبة للفئة العمرية ما بين 13 و15 سنة، فبلغ انشار هذه الظاهرة 8.8 % خلال سنة 2013 يضيف الوزير.

وذَكر بن بوزيد بأن انتشار التبغ يعد تهديدا خطيرا على الصحة العمومية وله تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو السبب الرئيسي لعودة انتشار الأمراض غير المتنقلة كأمراض القلب والسرطان.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الأول عن القطاع إنه سيتم إدراج مكافحة التدخين كمحور استراتيجي في المخطط الوطني لمكافحة الأمراض غير المتنقلة، إلى جانب إنشاء نظام للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.