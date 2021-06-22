بن بوزيد يلتقي أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين

قصد النظر في تمديد عملية التلقيح ضد كورونا لفائدة كافة العمال

استقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء بمقر الوزارة، أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام السيد سليم لباطشة.

وجاء في بيان للوزارة “تمّ تخصيص هذه الجلسة للنظر في تمديد عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة كافة العمال على المستوى الوطني، و ذلك بإشراك جميع الفاعلين من أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في برمجة و تأطير هذه العملية في أقرب الآجال بالتنسيق مع الهياكل الصحية”.

وأوضح “خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الصحة الوضعية الوبائية و الاستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها كما أضاف السيد الوزير أنّ التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة و الأنجع لمكافحة وباء كوفيد-19”.

من جانبهم، رحب أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه المبادرة كما أكّدوا على دعمهم و التزامهم التام بإنجاح هذه العملية.

وزارة الصحة تستنفر المواطنين بسبب لقاح كورونا..!

بالمقابل وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، خصّصت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات فضاءات جوارية لتسهيل عملية تلقيح المواطنين.

وجاء في بيان للوزارة “لذا، تدعو وزارة الصحة جميع الأشخاص الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصّصة لذلك لتلقي اللقاح”.

وشددت “الهدف من هذه الحملة هو توفير لقاح ذي جودة عالية و الحصول عليه بصفة عادلة لفائدة كافة المواطنين”.

وأوضحت “من أجل متابعة أفضل لعملية التلقيح، يرجى إحضار وثيقة الهوية، وحتى بعد تلقّي اللقاح، من الضروري الحفاظ على الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين و التباعد الجسدي و ارتداء القناع”.