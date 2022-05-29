بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى عنابة

للمعلق1 Imazighen :

نعم إستغربت لقرار الوزير الأول بتجميد التغيرات من تعيينات و إنهاء مهام للوزراء، حيث أنه هد الإجراء ينزع منهم صفة المعالي و لا يمكن أن يستمر سريانه إلى لبضعة أسابيع لأن فيه ضرر لإنتضام التسيير.

التعليمة التي صدرت عن الوزير الأول تسمح بإستثناء في الحالات الإستعجالية، أضن أن وزير الصحة إتخد القرار لأنها حالة إستعجالية كإكتشاف فساد أو أمر آخر.