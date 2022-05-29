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الجزائر

بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى عنابة

الشروق أونلاين
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بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى عنابة
أرشيف
مستشفى عنابة

أنهى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الأحد، مهام  المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة محمد ناصر.

وذكرت مصادر أن قرار الإقالة جاء بعد تقارير حول سوء التسيير وتدني خدمات المستشفى.

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التعليقات
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  • متعافي الإصابة

    للمعلق1 Imazighen :
    نعم إستغربت لقرار الوزير الأول بتجميد التغيرات من تعيينات و إنهاء مهام للوزراء، حيث أنه هد الإجراء ينزع منهم صفة المعالي و لا يمكن أن يستمر سريانه إلى لبضعة أسابيع لأن فيه ضرر لإنتضام التسيير.
    التعليمة التي صدرت عن الوزير الأول تسمح بإستثناء في الحالات الإستعجالية، أضن أن وزير الصحة إتخد القرار لأنها حالة إستعجالية كإكتشاف فساد أو أمر آخر.

    1
  • Imazighen

    اعتقد وفي خلال الأسبوع الفارط، صدر من الوزير الاول تعليمة بموجبها توقف أي إنهاء أو تعيين لمسؤولين في الإدارات العمومية جملة...فكيف؟ يتم انهى مهام مدير المستشفى!!!

    -14

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