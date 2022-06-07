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الجزائر

بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى قسنطينة

الشروق أونلاين
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بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى قسنطينة
أرشيف
مستشفى قسنطينة

أنهى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، مهام  المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، بعد أيام من زيارة إلى المؤسسة، أبدى خلالها استياءه من الوضعية الكارثية بها.

كما أنهى بن بوزيد مهام مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية شلغوم العيد بولاية ميلة لنفس الأسباب.

وكان وزير الصحة قد أعلن قبل أيام استياءه من الحالة التي آل  إليها المركز الإستشفائي الجامعي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، خلال زيارة تفقد للمؤسسة.

ووصفت وزارة الصحة الوضعية التي تتواجد عليها مصالح الاستعجلات بالكارثية رغم التوجيهات والتعليمات المتكررة التي أسداها الوزير .

ويوم 29 ماي 2022، أنهى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد،  مهام  المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة محمد ناصر.

وذكرت مصادر أن قرار الإقالة جاء بعد تقارير حول سوء التسيير وتدني خدمات المستشفى.

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التعليقات
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  • متعافي الإصابة

    للمعلق1 Imazighen :
    نعم إستغربت لقرار الوزير الأول بتجميد التغيرات من تعيينات و إنهاء مهام للوزراء، حيث أنه هد الإجراء ينزع منهم صفة المعالي و لا يمكن أن يستمر سريانه إلى لبضعة أسابيع لأن فيه ضرر لإنتضام التسيير.
    التعليمة التي صدرت عن الوزير الأول تسمح بإستثناء في الحالات الإستعجالية، أضن أن وزير الصحة إتخد القرار لأنها حالة إستعجالية كإكتشاف فساد أو أمر آخر.

    3
  • Imazighen

    اعتقد وفي خلال الأسبوع الفارط، صدر من الوزير الاول تعليمة بموجبها توقف أي إنهاء أو تعيين لمسؤولين في الإدارات العمومية جملة...فكيف؟ يتم انهى مهام مدير المستشفى!!!

    -15

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