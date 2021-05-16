قال إن قرار فتح الحدود بيد الرئيس

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الأحد، عن وجود 20 اصابة جديدة بالسلالات المتحورة لكورونا في الجزائر.

وأوضح الوزير في زيارة عمل وتفقد قادته لعدد من العيادات الجوارية في الجزائر العاصمة، إن التقارير الخاصة بهذه السلالات، ستوضع فوق طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد مساء اليوم.

وفي هذا الصدد قال بن بوزيد أن هناك بروتوكول صحي جديد سيدرس اليوم أيضا في مجلس الوزراء.

وعن فتح الحدود أكد المسؤول أن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أنه سيتم اسداء القرارات بعد دراسة التقرير.