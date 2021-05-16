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رئيس الجمهورية يقرر فتح الحدود في هذا التاريخ
الجزائر
قال إن قرار فتح الحدود بيد الرئيس

بن بوزيد: 20 إصابة جديدة بالسلالات المتحورة وبرتوكول صحي جديد قيد الدراسة

الشروق أونلاين
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بن بوزيد: 20 إصابة جديدة بالسلالات المتحورة وبرتوكول صحي جديد قيد الدراسة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد،  الأحد، عن وجود 20 اصابة جديدة بالسلالات المتحورة لكورونا في الجزائر.

وأوضح الوزير في زيارة عمل وتفقد قادته لعدد من العيادات الجوارية في الجزائر العاصمة، إن التقارير الخاصة بهذه السلالات، ستوضع فوق طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد مساء اليوم.

وفي هذا الصدد قال بن بوزيد أن هناك بروتوكول صحي جديد سيدرس اليوم  أيضا في مجلس الوزراء.

وعن فتح الحدود أكد المسؤول أن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أنه سيتم اسداء القرارات بعد دراسة التقرير.

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التعليقات
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  • محمد الجزائري

    والله لا افهم كلام هم هذا الانسان الذي لا يفقه شيء في المسوولية ،كيف اتى المرض من الخارج و الحدود مغلوقة تماما ،الذين اتى بالمرض هم اولادكم و اولاد كل المسؤولين في هذا البلد الذين ياتون لتنزه و اخذ السلفي في باريس

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