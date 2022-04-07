بن بوزيد: 23 بالمئة من الوفيات في العالم سببها عوامل بيئية

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، أن 23 بالمئة من الوفايات سببها عوامل بيئة وهذا حسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة.

وجاء هذا خلال ترأس الوزير لفعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي 2022 الذي نظم تحت شعار “كوكبنا، بيئتنا ” و تحت الشعار الوطني “الرفاهية والصحة في بيئة صحية” وبحضور وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان بن زيان والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل المنظمة العالمية للصحة وممثلو منظمات الأمم المتحدة، وخبراء من دوائر وزارية متعددة.

وقال بن بوزيد في كلمته إن “كوكبنا يتعرض للمخاطر بشكل متزايد بسبب العواقب الدائمة لنمط عيشنا الذي يؤثر بشكل عميق على صحة و رفاهية الجميع” .

واستنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير بحسب تقديرات المنظّمة العالمية للصحة، فإنّ 24 % من عبء المرض و23 % من مجموع الوفيات سببها عوامل بيئية.

وأضاف أن مساهمة البيئة في الأمراض المختلفة تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، نظرا للاختلافات الموجودة فيما يتعلق بالتعرض البيئي والحصول على الرعاية الصحية.

ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين، شدد الوزير أنه من” الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة وبشكل أولوي فيما يخص عدد من المحاور الاستراتيجية.