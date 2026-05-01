بن بوط جاهز للعودة إلى “الخضر”

أكد حارس مرمى اتحاد الجزائر، أسامة بن بوط، تراجعه عن الاعتزال الدولي، وجاهزيته لتمثيل “الخضر”، خلال نهائيات كأس العالم. وذلك، في ظل أزمة يعيشها المنتخب الوطني في منصب حراسة المرمى، بإصابة كل من ثلاثي حراس المرمى، لوكا زيدان، أنتوني ماندريا وماستيل. 

وصرّح حامي عرين نادي “سوسطارة”، بعد قيادة فريقه للتتويج بكأس الجزائر 2026، أمام شباب بلوزداد: “جاهز لتمثيل المنتخب في المونديال. أعمل بقوة وبجد لنيل استدعاء المنتخب للمشاركة في كأس العالم، علاقتي مع رئيس الاتحادية مبنية على الاحترام وأتمنى أن تسير الأمور بشكل إيجابي”. للإشارة، سجل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حضوره في ملعب “نيلسون مونديلا”، لمعاينة الحارس بن بوط.

