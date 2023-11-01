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رياضة

بن بوط مرشح لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

عمر سلامي
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بن بوط مرشح لجائزة أفضل حارس في إفريقيا
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أسامة بن بوط

يتواجد حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط ضمن قائمة حراس المرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023.

وتأق الحارس بن بوط مع ناديه اتحاد العاصمة، وساهم في التتويج بكأس الكونفدرالية و لقب السوبر الإفريقي.

وينافس الحارس الدولي بن بوط أسماء ثقيلة منها حارس السنغال إدوارد ميندي، وحارس الكاميرن أونانا، وحارس المنتخب المغربي ياسين بونو.

كما تواجد ثلاثي اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط ، زين الدين بلعيد، وأيمن محيوص، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في عام 2023.

وحملت القائمة خمسة لاعبين من مصر، يتقدمهم حارس الأهلي محمد الشناوي، وحسين الشحات.

كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من المغرب، ولاعبين اثنين من تونس، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من جنوب إفريقيا، ولاعب واحد من نامبيا، ولاعب واحد من مالي.

وبالنسبة لجائزة أفضل نادي تواجد كل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل نادي إفريقي في عام 2023 .

وينافس الناديان الجزائريان أقوى الأندية الإفريقية على غرار  الأهلي المصري، ووصيفه الوداد المغربي، الرجاء، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب الإفريقي.

وسيتم الإعلان عن جوائز الكاف، يوم 11 ديسمبر المقبل، خلال حفل يقام بمراكش المغربية.

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