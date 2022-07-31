بن بوعلي يتألق في أول ظهور له ببلجيكا

سجل هدفا مع ناديه الجديد شارل لوروا

سجل المهاجم الجزائري، نذير بن بوعلي، أول ظهور له مع ناديه الجديد شارل لوروا البلجيكي، برسم الجولة الثانية من البطولة المحلية لكرة القدم، أمام نادي روايال يونيون (خسارة 0-1).

ودخل الهداف السابق لنادي بارادو بديلا في الدقيقة (61) خلفا لزميله الدولي السينغالي يوسوف باجي.

من جهته، شارك الوسط الدفاعي للمنتخب الوطني، آدم زرقان، زميله في النادي، أساسيا ليغادر أرضية الميدان في الدقيقة (84).

وخلال الجولة الأولى من البطولة، فاز شارل لوروا على نادي أوبن بنتيجة (3-1).

وانضم بن بوعلي (22 سنة) الجمعة الماضي (22 جويلية) إلى صفوف شارل لوروا بعقد مدته ثلاثة مواسم، مع العلم انه شارك في مباراتين مع المنتخب الوطني المحلي، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.

كما تألق بن بوعلي خلال الموسم المنقضي (2021-2022)، باحتلال المركز الثاني في ترتيب الهدافين لبطولة الرابطة الأولى المحترفة، بتوقيعه لـ15 هدفا وراء سامي فريوي (مولودية الجزائر) بـ17 هدفا.