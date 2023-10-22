بن بوعلي يعود بعد غياب دام 9 أشهر ويُسجّل هدفا

عاد اللاعب الجزائري أحمد النّذير بن بوعلي بعد ظهيرة الأحد إلى الميادين، بعد غياب عن المنافسات دام 9 أشهر.

وكان المهاجم بن بوعلي قد تعرّض لِإصابة خطيرة شهر جانفي الماضي، بعد تمزّق الأربطة الهلالية للرّكبة. أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه الرّياضي قبل الآوان.

وشارك بن بوعلي مع فريق صنف أقلّ من 23 سنة لِناديه شارلوروا البلجيكي، في مباراة لِحساب البطولة المحلّية لِهذه الفئة ضد نادي كنوكي.

وسجّل أحمد النذير بن بوعلي هدفا، وساهم في فوز فريقه شارلوروا بِنتيجة (2-1).